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Akılalmaz yasak aşk üçgeni! Müge Anlı canlı yayında çileden çıktı

Müge Anlı programında araştırılan Fatma Öz'ün kaybında akılalmaz gelişmeler yaşandı. Evli bir erkekle beraberlik yaşayan 2 çocuk annesi Fatma Öz'den 38 gündür haber alamayan ailesi Müge Anlı ve ekibinden yardım istemişti. Öz'ün kaybında baş şüpheli olan evli sevgilisinin ise bir başka kadınla daha yasak aşk yaşadığı ortaya çıktı. Bugün canlı yayına katılan kadının anlattıkları Müge Anlı'yı çileden çıkardı. İşte yaşananlar...

Giriş Tarihi: 26.05.2021 17:10 Güncelleme Tarihi: 26.05.2021 17:14
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Akılalmaz yasak aşk üçgeni! Müge Anlı canlı yayında çileden çıktı

Müge Anlı'da bugün Sivas Gürün'de kaybolan Fatma Öz olayı ile ilgili önemli gelişmeler yaşandı. Fatma Öz kaybı sonrası yayını ihbar kabul eden Sivas İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Müdürlüğü ekipleri ve Gürün İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Savcılık talimatıyla harekete geçerek kayıp şahsın evinde inceleme çalışmaları başlattı.

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Akılalmaz yasak aşk üçgeni! Müge Anlı canlı yayında çileden çıktı

Fatma Öz'ün evin pırıl pırıl olduğu dikkatlerden kaçmazken kaybın ardından gerçekleştirilen bu acele temizlik çalışması akıllarda şüphe uyandırdı.

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Akılalmaz yasak aşk üçgeni! Müge Anlı canlı yayında çileden çıktı

EVLİ SEVGİLİNİN GÖRÜŞTÜĞÜ KADIN ORTAYA ÇIKTI

Bugün Müge Anlı'yı çileden çıkartan anlar yaşandı. Yasemin adlı kadın, Fatma Öz ile ilgili konularda bir şey bilmediğini, herhangi bir tanışıklık konuşma olmadığını sadece Bahri ile konuştuğunu söyledi.

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Akılalmaz yasak aşk üçgeni! Müge Anlı canlı yayında çileden çıktı

Yasemin, Fatma Öz konusunda bir şey görüp duymadığını söyleyerek, Fatma Öz ile ilgili Bahri'ye gerekli tavsiyeler verdiğini, 'polise git' dediğini ama Bahri'nin biz bulalım dediğini iddia etti.

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Akılalmaz yasak aşk üçgeni! Müge Anlı canlı yayında çileden çıktı

ARAMIZDA İLİŞKİ YOK

Yasemin, "Fatma ile ilgili konularda bir bilgim yok. Hiç tanışmadık. Bahri ile tanıştıktan sonra içerisinde bulunduğu durumu bana anlatınca her şeyden haberim oldu" dedi. "Bahri hayatımda ama aramızda aşk yok" sözlerini de ekledi.