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Akılalmaz yasak aşk üçgeni! Müge Anlı canlı yayında çileden çıktı
Müge Anlı programında araştırılan Fatma Öz'ün kaybında akılalmaz gelişmeler yaşandı. Evli bir erkekle beraberlik yaşayan 2 çocuk annesi Fatma Öz'den 38 gündür haber alamayan ailesi Müge Anlı ve ekibinden yardım istemişti. Öz'ün kaybında baş şüpheli olan evli sevgilisinin ise bir başka kadınla daha yasak aşk yaşadığı ortaya çıktı. Bugün canlı yayına katılan kadının anlattıkları Müge Anlı'yı çileden çıkardı. İşte yaşananlar...
Giriş Tarihi: 26.05.2021 17:10Güncelleme Tarihi: 26.05.2021 17:14