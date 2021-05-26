Akılalmaz yasak aşk üçgeni! Müge Anlı canlı yayında çileden çıktı

ARAMIZDA İLİŞKİ YOK

Yasemin, "Fatma ile ilgili konularda bir bilgim yok. Hiç tanışmadık. Bahri ile tanıştıktan sonra içerisinde bulunduğu durumu bana anlatınca her şeyden haberim oldu" dedi. "Bahri hayatımda ama aramızda aşk yok" sözlerini de ekledi.

