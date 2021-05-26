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Haberler Galeri Kuruluş Osman dizisinin Bamsı Beyrek'i Nurettin Sönmez yaşıyla şoke etti

Kuruluş Osman dizisinin Bamsı Beyrek'i Nurettin Sönmez yaşıyla şoke etti

Atv'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman'da canlandırdığı Bamsı Beyrek rolüyle fenomen haline gelen Nurettin Sönmez, Türkiye'nin en çok sevilen oyuncularından biri oldu. Güçlü oyunculuğuyla ve karimazsıyla kendisine hayran bırakan Nurettin Sönmez, izleiyiciler tarafından mercek altına alındı. Başarılı oyuncunun kaç yaşında olduğu merak konusu oldu. Peki, Bamsı Bey karakterini canlandıran Nurettin Sönmez kaç yaşında? İşte başta Nurettin Sönmez olmak üzere ünlü oyuncuların yaşları...

Giriş Tarihi: 26.05.2021 17:38 Güncelleme Tarihi: 26.05.2021 17:38
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Kuruluş Osman dizisinin Bamsı Beyrek'i Nurettin Sönmez yaşıyla şoke etti

Rekortmen dizi Kuruluş Osman'da canlandırdığı Bamsı Bey rolüyle kendisine hayran bırakan Nurettin Sönmez yaşıyla merak konusu oldu. İşte Nurettin Sönmez ve ünlü isimlerin yaşları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kuruluş Osman dizisinin Bamsı Beyrek'i Nurettin Sönmez yaşıyla şoke etti

Seray Kaya - 4 Şubat 1991

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Kuruluş Osman dizisinin Bamsı Beyrek'i Nurettin Sönmez yaşıyla şoke etti

Burak Özçivit - 24 Aralık 1984

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Kuruluş Osman dizisinin Bamsı Beyrek'i Nurettin Sönmez yaşıyla şoke etti

Yıldız Çağrı Atiksoy - 1 Nisan 1986

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Kuruluş Osman dizisinin Bamsı Beyrek'i Nurettin Sönmez yaşıyla şoke etti

Hilal Altınbilek - 21 Ocak 1991