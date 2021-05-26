Kuruluş Osman dizisinin Bamsı Beyrek'i Nurettin Sönmez yaşıyla şoke etti

Atv'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman'da canlandırdığı Bamsı Beyrek rolüyle fenomen haline gelen Nurettin Sönmez, Türkiye'nin en çok sevilen oyuncularından biri oldu. Güçlü oyunculuğuyla ve karimazsıyla kendisine hayran bırakan Nurettin Sönmez, izleiyiciler tarafından mercek altına alındı. Başarılı oyuncunun kaç yaşında olduğu merak konusu oldu. Peki, Bamsı Bey karakterini canlandıran Nurettin Sönmez kaç yaşında? İşte başta Nurettin Sönmez olmak üzere ünlü oyuncuların yaşları...