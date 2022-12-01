Yalı Çapkını’nda kartlar yeniden dağıtılacak! Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu’nun başrolde oynadığı Yalı Çapkını’nda beklenmedik veda!

Yalı Çapkını'nda kartlar yeniden dağılacak! Bu veda ile dizide dengeler değişebilir… Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrolde olduğu Yalı Çapkını'nda beklenmedik bir veda yaşandı. Yalı Çapkını'nın İbrahim'i Halis Ağa'nın şoförü Sultan'ın eşi Cansu Fırıncı diziden ayrıldı. Sosyal medya hesabından veda paylaşımı yapan oyuncu diziden neden ayrıldı? İşte ayrıntılar…