01 Aralık 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Yalı Çapkını’nda kartlar yeniden dağıtılacak! Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu’nun başrolde oynadığı Yalı Çapkını’nda beklenmedik veda!

Yalı Çapkını’nda kartlar yeniden dağıtılacak! Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu’nun başrolde oynadığı Yalı Çapkını’nda beklenmedik veda!

Yalı Çapkını'nda kartlar yeniden dağılacak! Bu veda ile dizide dengeler değişebilir… Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrolde olduğu Yalı Çapkını'nda beklenmedik bir veda yaşandı. Yalı Çapkını'nın İbrahim'i Halis Ağa'nın şoförü Sultan'ın eşi Cansu Fırıncı diziden ayrıldı. Sosyal medya hesabından veda paylaşımı yapan oyuncu diziden neden ayrıldı? İşte ayrıntılar…

Giriş Tarihi: 01.12.2022 09:58 Güncelleme Tarihi: 01.12.2022 10:01
  • 1
  • 188
Yalı Çapkını’nda kartlar yeniden dağıtılacak! Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu’nun başrolde oynadığı Yalı Çapkını’nda beklenmedik veda!

Yalı Çapkını'nda beklenmedik veda! Başrollünde Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un yer aldığı Yalı Çapkını dizisi kısa süre içinde ekranların en sevilen işleri arasında olmayı başardı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 188
Yalı Çapkını’nda kartlar yeniden dağıtılacak! Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu’nun başrolde oynadığı Yalı Çapkını’nda beklenmedik veda!

Her bölümü sosyal medyanın gündemine oturan diziden başarılı oyuncu ayrılmaya karar verdi.

  • 3
  • 188
Yalı Çapkını’nda kartlar yeniden dağıtılacak! Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu’nun başrolde oynadığı Yalı Çapkını’nda beklenmedik veda!

CANSU FIRINCI DİZİDEN AYRILDI

Yalı Çapkını'nda İbrahim karakterini canlandıran Cansu Fırıncı, kadrodan ayrılma kararı aldı.

  • 4
  • 188
Yalı Çapkını’nda kartlar yeniden dağıtılacak! Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu’nun başrolde oynadığı Yalı Çapkını’nda beklenmedik veda!

İŞTE O PAYLAŞIM

Instagram hesabından bir paylaşım yaparak yapım şirketiyle anlaşmaya vardıklarını söyleyen oyuncu, "Yalı Çapkını'nda canlandırdığım İbrahim karakterini yapımla anlaşmaya vararak sonlandırma kararı aldık. Dizinin reytingi bol, sezonları uzun olsun. Tüm ekip arkadaşlarıma başarılar dilerim. Yeni projelerde görüşmek üzere" dedi.

  • 5
  • 188
Yalı Çapkını’nda kartlar yeniden dağıtılacak! Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu’nun başrolde oynadığı Yalı Çapkını’nda beklenmedik veda!

Yalı Çapkını'ndaki yalının sahibi tanıdık çıktı! Sosyal medya bu iddiayı konuşuyor!