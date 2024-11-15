15 Kasım 2024, Cuma

A HABER GALERİ

Haberler Magazin Galerileri Ahu Tuğba'nın ölüm nedeni belli oldu

Ahu Tuğba'nın ölüm nedeni belli oldu

Uzun yıllardır ABD'de yaşayan Yeşilçam'ın unutulmayan ismi Ahu Tuğba, 1 Eylül tarihinde Miami'deki evinde hayatını kaybetti. 69 yaşında vefat eden Tuğba'nın otopsi raporu tamamlandı ve ölüm nedeni ortaya çıktı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 15.11.2024 17:20 Güncelleme Tarihi: 15.11.2024 17:20
Ahu Tuğba’nın ölüm nedeni belli oldu

Uzun yıllardır ABD'de yaşayan Yeşilçam'ın unutulmaz sanatçısı Ahu Tuğba, 1 Eylül'de Miami'deki evinde hayata gözlerini yumdu. 69 yaşında vefat eden Ahu Tuğba'nın cenazesi ABD'den Türkiye'ye getirildi.

Ahu Tuğba’nın ölüm nedeni belli oldu

Usta oyuncu Ahu Tuğba için Beyoğlu'nda bulunan Atlas Sineması'nda anma töreni düzenlendi. Tuğba, 28 Eylül'de İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı.

Ahu Tuğba’nın ölüm nedeni belli oldu

Törende annesinin vefatından sonraki sürecin kabus gibi geçtiğini söyleyen Anjelik Calvin "Hiçbir evlat annesini öyle görmek istemez. Allah düşmanımın başına vermesin" demişti.

Ahu Tuğba’nın ölüm nedeni belli oldu

ÖLÜM NEDENİ BELLİ OLDU

Magazin Sortie'nin haberine göre, Ahu Tuğba doğal nedenlere bağlı olarak yaşamını yitirdi.

Tuğba'nın kızı Anjelik Calvin "Otopsi sonucu doğal ölüm olarak rapora geçmiş. Ölüm nedeni hipertansif kardiyovasküler hastalık... Tansiyonun yükselmesi sonucu hipertansiyon ölüme neden olmuş" açıklamasında bulundu.

Ahu Tuğba’nın ölüm nedeni belli oldu

VASİYETİNİ YILLAR ÖNCE YAZDIRDI

Ahu Tuğba, 2013'te yakalandığı akciğer rahatsızlığının tedavisi sürecinde vasiyetini hazırlattığını ve organlarını bağışladığını söylemişti.

Ahu Tuğba’nın ölüm nedeni belli oldu

Vasiyetinin içeriğini açıklamayan Tuğba, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Akciğerim alınacaktı. Ameliyata girecektim. Kızıma ameliyat olacağımı söylemedim, 'Bodrum'da evde uyuyorum' dedim. Anestezi yasak olduğu için vasiyetnamemi yazdım. Ameliyata gideceğim gün direkt noteri çağırdım yanıma. Vasiyetimi yazdırdım çünkü anestezi yasak dediler bana. Organlarımı da bağışladım. Ameliyattan sonra yaşayacağım mı, öleceğim mi bilmiyordum. En büyük korkum kızımı bir daha görememekti. Ölümden korktuğum yoktu benim. Ben sevk edilirken kızım Bodrum'a geldi. Beni Bodrum'da zannediyordu. 'Bir oteldeyim' dedim. Ben İzmir'den İstanbul'a giderken yolumu İzmir'den Bodrum'a çevirdim. Hayatımda ilk kez kızıma yalan söyledim. Onun bunları hissedip gelmesi bir mucizeydi yani. Yaşıyor olmam ameliyat olmamı engelleyen kızımdı. Doktorum tarafından ameliyata gerek olmadığı söylendi."