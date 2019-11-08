Ahmet Kural ve Çağla Gizem Çelik ayrıldı mı? Ahmet Kural’dan açıklama geldi

Oyuncu Ahmet Kural ile 6 aydır birlikte olduğu avukat Çağla Gizem Çelik'in ayrıldığı iddiası ortalığı karıştırdı. İlk kez Baba Parası filminin galasında el ele kameralar karşısına çıkan çiftin Instagram'da birbirini takibi bırakması ayrıldıkları iddialarının gündeme gelmesine neden oldu. Ahmet Kural, konuya açıklık getirdi.