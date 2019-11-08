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Ahmet Kural ve Çağla Gizem Çelik ayrıldı mı? Ahmet Kural’dan açıklama geldi

Oyuncu Ahmet Kural ile 6 aydır birlikte olduğu avukat Çağla Gizem Çelik'in ayrıldığı iddiası ortalığı karıştırdı. İlk kez Baba Parası filminin galasında el ele kameralar karşısına çıkan çiftin Instagram'da birbirini takibi bırakması ayrıldıkları iddialarının gündeme gelmesine neden oldu. Ahmet Kural, konuya açıklık getirdi.

Giriş Tarihi: 08.11.2019 12:16 Güncelleme Tarihi: 08.11.2019 12:18
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Ahmet Kural ve Çağla Gizem Çelik ayrıldı mı? Ahmet Kural’dan açıklama geldi

Oyuncu Ahmet Kural geçtiğimiz yıl geçirdiği zor günlerin ardından avukat Çağla Gizem Çelik'le yeni bir aşka yelken açmıştı.

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Ahmet Kural ve Çağla Gizem Çelik ayrıldı mı? Ahmet Kural’dan açıklama geldi

6 aydır birlikte olan çift, ilk kez 'Baba Parası' filminin galasında el ele kamera karşısına çıkmıştı.

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Ahmet Kural ve Çağla Gizem Çelik ayrıldı mı? Ahmet Kural’dan açıklama geldi

Bir hayli keyifli olan ikili, muhabirlerin ricasını kırmayarak poz objektiflere poz vermişti.

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Ahmet Kural ve Çağla Gizem Çelik ayrıldı mı? Ahmet Kural’dan açıklama geldi

AYRILDILAR MI?

2. Sayfa programının haberine göre; Kural ile Çelik'le ilgili ayrıldıkları yönünde iddialar ortaya atıldı. Instagram'da da birbirlerini sildikleri görülen çift, kafaları karıştırdı.

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Ahmet Kural ve Çağla Gizem Çelik ayrıldı mı? Ahmet Kural’dan açıklama geldi

Konuya hemen açıklık getiren Kural, ayrılmadıklarını dile getirerek şöyle konuştu: "Sevgilim diye takipleşmek zorunda mıyız?" dedi.