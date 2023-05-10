Afra Saraçoğlu’ndan aşk açıklaması geldi! Mert Ramazan Demir ile...

Gazete Magazin'in sorularını yanıtlayan Afra Safaçoğlu, Mert Ramazan Demir ile haklarında çıkan aşk iddiaları için ilk kez konuştu ve şunları dile getirdi:

"Çok sevdiğim dışarıda da görüşmekten zevk aldığım arkadaşım. İzmir tatiline de arkadaşlarımızla beraber gittik..."