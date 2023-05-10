10 Mayıs 2023, Çarşamba
Afra Saraçoğlu’ndan aşk açıklaması geldi! Mert Ramazan Demir ile...
Afra Saraçoğlu'ndan Mert Ramazan Demir açıklaması geldi! Mert Yazıcıoğlu ile 4 yıllık ilişkisini geçtiğimiz aylarda sonlandıran güzel oyuncu, Mert Ramazan Demir ile birliktelik yaşadığı iddiasıyla gündeme gelmişti. Geçtiğimiz günlerde birlikte tatile çıkan ikilinin yaptığı paylaşımlar 'aşk kanıtı' olarak yorumlanmıştı. Çıkan haberlerin ardından havaalanında kameralara yakalanan Afra Saraçoğlu, bakın Mert Ramazan Demir ile hakkında çıkan aşk iddialarına ne yanıt verdi...
Giriş Tarihi: 10.05.2023 14:27
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