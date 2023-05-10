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Afra Saraçoğlu’ndan aşk açıklaması geldi! Mert Ramazan Demir ile...

Afra Saraçoğlu'ndan Mert Ramazan Demir açıklaması geldi! Mert Yazıcıoğlu ile 4 yıllık ilişkisini geçtiğimiz aylarda sonlandıran güzel oyuncu, Mert Ramazan Demir ile birliktelik yaşadığı iddiasıyla gündeme gelmişti. Geçtiğimiz günlerde birlikte tatile çıkan ikilinin yaptığı paylaşımlar 'aşk kanıtı' olarak yorumlanmıştı. Çıkan haberlerin ardından havaalanında kameralara yakalanan Afra Saraçoğlu, bakın Mert Ramazan Demir ile hakkında çıkan aşk iddialarına ne yanıt verdi...

Giriş Tarihi: 10.05.2023 14:27
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Afra Saraçoğlu’ndan aşk açıklaması geldi! Mert Ramazan Demir ile...

Mert Yazıcıoğlu ile 4 yıllık ilişkisini geçtiğimiz aylarda sonlandıran Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ile aşk yaşadığı iddiasıyla gündeme gelmişti.

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Afra Saraçoğlu’ndan aşk açıklaması geldi! Mert Ramazan Demir ile...

Her fırsatta ilişki iddialarını yalanlayan ikili geçtiğimiz günlerde birlikte tatile çıkmıştı.

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Afra Saraçoğlu’ndan aşk açıklaması geldi! Mert Ramazan Demir ile...

İkilinin tatil fotoğrafları, 'aşkın kanıtı' olarak yorumlanmıştı.

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Afra Saraçoğlu’ndan aşk açıklaması geldi! Mert Ramazan Demir ile...

Son olarak bir dergi çekimi için Antalya'ya giden Afra Saraçoğlu, Antalya dönüşü havaalanında görüntülendi.

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Afra Saraçoğlu’ndan aşk açıklaması geldi! Mert Ramazan Demir ile...

Gazete Magazin'in sorularını yanıtlayan Afra Safaçoğlu, Mert Ramazan Demir ile haklarında çıkan aşk iddiaları için ilk kez konuştu ve şunları dile getirdi:

"Çok sevdiğim dışarıda da görüşmekten zevk aldığım arkadaşım. İzmir tatiline de arkadaşlarımızla beraber gittik..."