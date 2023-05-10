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Aldatmak'ın Oylum'u Feyza Sevil Güngör gönlünü rol arkadaşına kaptırdı! Aşkını böyle ilan etti

Atv'nin ilgiyle takip edilen dizisi Aldatmak'ın Oylum'u Feyza Sevil Güngör izleyiciler tarafından yakın takibe alındı. Kuruluş Osman'da canlandırdığı Prenses Hera karakteriyle dikkatlerine çeken ve başarısını Oylum karakteriyle de sürdüren Güngör, oyunculuğu kadar güzelliğiyle de kendisine hayran bıraktı. Sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çeken güzel oyuncunun rol arkadaşıyla aşk yaşadığını görenler şaştı kaldı. İşte Feyza Sevil Güngör'ün sevgilisi...

Giriş Tarihi: 10.05.2023 16:19 Güncelleme Tarihi: 10.05.2023 16:19
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Aldatmak’ın Oylum’u Feyza Sevil Güngör gönlünü rol arkadaşına kaptırdı! Aşkını böyle ilan etti

Başrollerinde Vahide Perçin, Mustafa Uğurlu, Ercan Kesal'ın olduğu, ATV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Aldatmak'ta Oylum karakterini canlandıran Feyza Sevil Güngör'ün hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Aldatmak’ın Oylum’u Feyza Sevil Güngör gönlünü rol arkadaşına kaptırdı! Aşkını böyle ilan etti

Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de ilgi toplayan genç oyuncunun rol arkadaşıyla aşk yaşadığını görenler şaştı kaldı.

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Aldatmak’ın Oylum’u Feyza Sevil Güngör gönlünü rol arkadaşına kaptırdı! Aşkını böyle ilan etti

Bakın Aldatmak'ın Oylum'u Feyza Sevil Güngör kiminle aşk yaşıyormuş...

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Aldatmak’ın Oylum’u Feyza Sevil Güngör gönlünü rol arkadaşına kaptırdı! Aşkını böyle ilan etti

BERİL POZAM'IN SEVGİLİSİ ERDEM KAYNARCA

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Aldatmak’ın Oylum’u Feyza Sevil Güngör gönlünü rol arkadaşına kaptırdı! Aşkını böyle ilan etti

BERİL POZAM'IN SEVGİLİSİ ERDEM KAYNARCA