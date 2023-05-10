Aldatmak'ın Oylum'u Feyza Sevil Güngör gönlünü rol arkadaşına kaptırdı! Aşkını böyle ilan etti

Atv'nin ilgiyle takip edilen dizisi Aldatmak'ın Oylum'u Feyza Sevil Güngör izleyiciler tarafından yakın takibe alındı. Kuruluş Osman'da canlandırdığı Prenses Hera karakteriyle dikkatlerine çeken ve başarısını Oylum karakteriyle de sürdüren Güngör, oyunculuğu kadar güzelliğiyle de kendisine hayran bıraktı. Sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çeken güzel oyuncunun rol arkadaşıyla aşk yaşadığını görenler şaştı kaldı. İşte Feyza Sevil Güngör'ün sevgilisi...