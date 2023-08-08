Afra Saraçoğlu Mert Ramazan Demir aşkı bitti! Şok ihanet iddiası

Afra Saraçoğlu Mert Ramazan Demir aşkında şok gelişme! Yaklaşık bir yıldır birliktelik yaşadıkları iddiasını yalanlayan ikili, birlikte çıktıkları tatilde sarmaş dolaş görüntülenmişti. Hayranlarını sevindiren gelişme sonrası yurt dışı tatiline çıkan çiftten kötü haber geldi. Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir ilişkisi biterken şoke eden ihanet iddiası gündeme geldi. İşte detaylar...