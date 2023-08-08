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Haberler Galeri Afra Saraçoğlu Mert Ramazan Demir aşkı bitti! Şok ihanet iddiası

Afra Saraçoğlu Mert Ramazan Demir aşkı bitti! Şok ihanet iddiası

Afra Saraçoğlu Mert Ramazan Demir aşkında şok gelişme! Yaklaşık bir yıldır birliktelik yaşadıkları iddiasını yalanlayan ikili, birlikte çıktıkları tatilde sarmaş dolaş görüntülenmişti. Hayranlarını sevindiren gelişme sonrası yurt dışı tatiline çıkan çiftten kötü haber geldi. Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir ilişkisi biterken şoke eden ihanet iddiası gündeme geldi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 08.08.2023 14:31 Güncelleme Tarihi: 08.08.2023 14:31
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Afra Saraçoğlu Mert Ramazan Demir aşkı bitti! Şok ihanet iddiası

Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'ın aylardır inkar ettiği aşkı geçtiğimiz günlerde çıktıkları tatilde belgelenmişti.

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Afra Saraçoğlu Mert Ramazan Demir aşkı bitti! Şok ihanet iddiası

Yaşadıkları aşk belgelenen ikili magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

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Afra Saraçoğlu Mert Ramazan Demir aşkı bitti! Şok ihanet iddiası

Hayranlarını sevindiren gelişme sonrası çiçeği burnunda çift yurtdışı tatiline gitmişti.

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Afra Saraçoğlu Mert Ramazan Demir aşkı bitti! Şok ihanet iddiası

Sosyal medya hesabını aktif kullanan Afra Saraçoğlu, çıktığı Lizbon tatilinden peş peşe pozlarını yayınlamıştı.

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Afra Saraçoğlu Mert Ramazan Demir aşkı bitti! Şok ihanet iddiası

Ünlü oyuncunun sevgilisi Mert Ramazan Demir'e verdiği pozları kısa sürede gündem olurken, takipçilerinden beğeni yağmıştı.