Aslı Enver’in Elay paylaşımı sosyal medyayı salladı! “Saçlarım şekil önümden çekil”

Ekranın en sevilen isimlerinden olan Aslı Enver, geçtiğimiz kasım ayında Berkin Gökbudak ile sürpriz şekilde nikah masasına oturmuş, kısa süre sonra çiftin bebek beklediği ortaya çıkmıştı. 4 Temmuz'da dünyaya gelen kızlarına Elay adını veren çift sosyal medya paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Eşi Berkin Gökbudak ile kızının karesini yayınlayan Enver, "Saçlarım şekil önümden çekil" notunu ekledi. Güzel oyuncunun paylaşımı kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.