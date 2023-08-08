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Aslı Enver’in Elay paylaşımı sosyal medyayı salladı! “Saçlarım şekil önümden çekil”

Ekranın en sevilen isimlerinden olan Aslı Enver, geçtiğimiz kasım ayında Berkin Gökbudak ile sürpriz şekilde nikah masasına oturmuş, kısa süre sonra çiftin bebek beklediği ortaya çıkmıştı. 4 Temmuz'da dünyaya gelen kızlarına Elay adını veren çift sosyal medya paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Eşi Berkin Gökbudak ile kızının karesini yayınlayan Enver, "Saçlarım şekil önümden çekil" notunu ekledi. Güzel oyuncunun paylaşımı kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

Giriş Tarihi: 08.08.2023 16:22
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Aslı Enver’in Elay paylaşımı sosyal medyayı salladı! “Saçlarım şekil önümden çekil”

Taze anne olan ünlü oyuncu Aslı Enver, Instagram hesabından bebeğiyle yeni bir kare yayınladı.

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Aslı Enver’in Elay paylaşımı sosyal medyayı salladı! “Saçlarım şekil önümden çekil”

İş insanı Berkin Gökbudak'la nikah masasına oturan Aslı Enver, 4 Temmuz'da ilk bebeği Elay'ı dünyaya getirdi.

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Aslı Enver’in Elay paylaşımı sosyal medyayı salladı! “Saçlarım şekil önümden çekil”

Şimdilerde kızıyla ilgilenen Aslı Enver, eşiyle bebeğinin yeni fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.

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Aslı Enver’in Elay paylaşımı sosyal medyayı salladı! “Saçlarım şekil önümden çekil”

Ünlü oyuncu, Elay'ın babasının kucağında çekilen fotoğrafını "Saçlarım şekil, önümden çekil" notuyla paylaştı.

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Aslı Enver’in Elay paylaşımı sosyal medyayı salladı! “Saçlarım şekil önümden çekil”

Enver'in paylaşımı büyük ilgi gördü.