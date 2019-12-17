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Afili Aşk’ın Kerem'i Çağlar Ertuğrul sevgilisiyle şaşırttı

Afili Aşk'ta canlandırdığı Kerem karakteriyle ekranda fırtınalar estiren Çağlar Ertuğrul sevgilisiyle şaşırttı. Dizide gösterdiği başarılı performansla adından söz ettiren Çağlar Ertuğrul'un özel hayatı sevenleri tarafından mercek altına alındı. Aralarında yakaladıkları uyum nedeniyle rol arkadaşı Burcu Özberk ile oldukça yakıştırılan Çağlar Ertuğrul'un sevgilisi ise görenleri şaşırttı.

Giriş Tarihi: 17.12.2019 11:05 Güncelleme Tarihi: 17.12.2019 11:15
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Afili Aşk’ın Kerem'i Çağlar Ertuğrul sevgilisiyle şaşırttı

Afili Aşk dizisinin yıldızları Çağlar Ertuğrul ve Burcu Özberk, son dönemin en çok konuşlan isimlerinden oldular. Genç oyuncuların uyumu ve başarılı performansları Afili Aşk dizisinin önünü açtı.

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Afili Aşk’ın Kerem'i Çağlar Ertuğrul sevgilisiyle şaşırttı

Dizide gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken Çağlar Ertuğrul'un sevgilisi ise görenleri şaşırttı. İşte Çağlar Ertuğrul ve birçok ünlü ismin sevgilileri ve eşleri…

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Afili Aşk’ın Kerem'i Çağlar Ertuğrul sevgilisiyle şaşırttı

EGE KÖKENLİ

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Afili Aşk’ın Kerem'i Çağlar Ertuğrul sevgilisiyle şaşırttı

EGE KÖKENLİ VE SEVGİLİSİ LİOR AHİTUV

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Afili Aşk’ın Kerem'i Çağlar Ertuğrul sevgilisiyle şaşırttı