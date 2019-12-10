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Afili Aşk’ın Ceyda’sı Tuğçe Bayat hakkındaki gerçekle şaşırttı

Afili Aşk'ta Ceyda karakterini canlandıran Tuğçe Bayat, dizide her ne kadar Aslı ve Kerem'i ayırmaya çalışan kötü karakteri canlandırsa da izleyicilerin sevgisini kazanmayı başardı. Başarılı oyunculuğuyla dikkat çeken Tuğçe Bayat'ın özel hayatını mercek altına alan sevenleri en çok yaşını merak etti. Peki Tuğçe Bayat kaç yaşında? İşte Tuğçe Bayat ve birçok ünlü ismin yaşı...

Giriş Tarihi: 10.12.2019 17:00 Güncelleme Tarihi: 10.12.2019 17:03
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Afili Aşk’ın Ceyda’sı Tuğçe Bayat hakkındaki gerçekle şaşırttı

Afili Aşk'ta Ceyda karakterine hayat veren Tuğçe Bayat, dizide her ne kadar kötü karakteri canlandırsa da izleyicilerin sevgisini kazanmayı başardı. Başarılı oyunculuğuyla dikkat çeken Tuğçe Bayat'ın özel hayatını mercek altına alan sevenleri en çok yaşını merak etti. Peki Tuğçe Bayat kaç yaşında?

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Afili Aşk’ın Ceyda’sı Tuğçe Bayat hakkındaki gerçekle şaşırttı

İşte Tuğçe Bayat ve birçok ünlü ismin yaşı...

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Afili Aşk’ın Ceyda’sı Tuğçe Bayat hakkındaki gerçekle şaşırttı

HANDE ERÇEL

24 KASIM 1993

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Afili Aşk’ın Ceyda’sı Tuğçe Bayat hakkındaki gerçekle şaşırttı

MERYEM UZERLİ

12 AĞUSTOS 1983

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Afili Aşk’ın Ceyda’sı Tuğçe Bayat hakkındaki gerçekle şaşırttı

NESLİHAN ATAGÜL

20 AĞUSTOS 1992