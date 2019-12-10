Afili Aşk’ın Ceyda’sı Tuğçe Bayat hakkındaki gerçekle şaşırttı

Afili Aşk'ta Ceyda karakterini canlandıran Tuğçe Bayat, dizide her ne kadar Aslı ve Kerem'i ayırmaya çalışan kötü karakteri canlandırsa da izleyicilerin sevgisini kazanmayı başardı. Başarılı oyunculuğuyla dikkat çeken Tuğçe Bayat'ın özel hayatını mercek altına alan sevenleri en çok yaşını merak etti. Peki Tuğçe Bayat kaç yaşında? İşte Tuğçe Bayat ve birçok ünlü ismin yaşı...