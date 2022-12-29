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Adriana Lima doğum sonrası ilk kez podyuma çıktı! Gören şaştı kaldı: “Büyük beden model olmuş”

Andre Lemmer ile aşk yaşayan Adriana Lima geçtiğimiz eylül ayında üçüncü kez anne olmuştu. Doğum sonrası ilk kez sahneye çıkan Lima'yı görenler şaştı kaldı. Dünyanın en güzel kadınlarından biri olan ünlü modelin son haline "Büyük beden model olmuş" yorumları gelirken bazı takipçileri "Kadının bedenine dair saçma söylemlere son verin" dedi. İşte Adriana Lima'nın son hali...

Giriş Tarihi: 29.12.2022 12:25
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Adriana Lima doğum sonrası ilk kez podyuma çıktı! Gören şaştı kaldı: “Büyük beden model olmuş”

Dünyaca ünlü süper model Adriana Lima, üçüncü çocuğunu dünyaya getirmişti. 41 yaşındaki Victoria's Secret meleğinin yeni doğan bebeği, erkek arkadaşı Andre Lemmer ile birlikteliğinden ilk çocuğuydu.

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Adriana Lima doğum sonrası ilk kez podyuma çıktı! Gören şaştı kaldı: “Büyük beden model olmuş”

Doğum kilolarını veremeyen model son olarak Katar'da podyuma çıktı. Kilolarıyla dikkat çeken Lima'nın son halini görenler ünlü mankeni tanıyamadı.

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Adriana Lima doğum sonrası ilk kez podyuma çıktı! Gören şaştı kaldı: “Büyük beden model olmuş”

Takipçilerini ikiye bölen Lima'yı görenler "Kadının bedenine dair saçma söylemlere son verin" derken bazı takipçiler ise "Büyük beden model olmuş" yorumlarından bulundu.

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Adriana Lima doğum sonrası ilk kez podyuma çıktı! Gören şaştı kaldı: “Büyük beden model olmuş”

İşte Adriana Lima'nın son hali...

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Adriana Lima doğum sonrası ilk kez podyuma çıktı! Gören şaştı kaldı: “Büyük beden model olmuş”