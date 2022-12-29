Adriana Lima doğum sonrası ilk kez podyuma çıktı! Gören şaştı kaldı: “Büyük beden model olmuş”

Andre Lemmer ile aşk yaşayan Adriana Lima geçtiğimiz eylül ayında üçüncü kez anne olmuştu. Doğum sonrası ilk kez sahneye çıkan Lima'yı görenler şaştı kaldı. Dünyanın en güzel kadınlarından biri olan ünlü modelin son haline "Büyük beden model olmuş" yorumları gelirken bazı takipçileri "Kadının bedenine dair saçma söylemlere son verin" dedi. İşte Adriana Lima'nın son hali...