29 Aralık 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Adı Ayça Ayşin Turan’la anılan Murat Boz sağ gösterip sol vurdu! Hedefindeki oyuncu bakın kim çıktı

Adı Ayça Ayşin Turan’la anılan Murat Boz sağ gösterip sol vurdu! Hedefindeki oyuncu bakın kim çıktı

Ayça Ayşin Turan'la aşk yaşadığı iddiasıyla gündeme gelen Murat Boz sağ gösterip sol vurdu! Geçtiğimiz günlerde Turan'la ilişkisi olduğu haberlerini yalanlayan yakışıklı popçunun gönlünü bir başka oyuncuya kaptırdığı iddia edildi. Hazal Subaşı'nı yakın takibe alan Murat Boz'dan gelen hamleye karşılık gecikmedi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 29.12.2022 11:55 Güncelleme Tarihi: 29.12.2022 11:55
  • 1
  • 72
Adı Ayça Ayşin Turan’la anılan Murat Boz sağ gösterip sol vurdu! Hedefindeki oyuncu bakın kim çıktı

Ayça Ayşin Turan ve Murat Boz geçtiğimiz aylarda bir davette karşılaşmış, gece boyunca samimi şekilde dans eden ikilinin yeni bir aşka yelken açtığı ileri sürülmüştü.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 72
Adı Ayça Ayşin Turan’la anılan Murat Boz sağ gösterip sol vurdu! Hedefindeki oyuncu bakın kim çıktı

Çıkan haberlere bir süre sessiz kalan Ayça Ayşin Turan, daha sonra aşk iddialarını yalanlayarak, "Size soruyorum, siz yazıp çiziyorsunuz. Aslında benim size sormam lazım; 'neden böyle haberler yapıyorsunuz?" demişti.

  • 3
  • 72
Adı Ayça Ayşin Turan’la anılan Murat Boz sağ gösterip sol vurdu! Hedefindeki oyuncu bakın kim çıktı

"AYÇA İLE İLİŞKİM YOK"

Murat Boz'dan saç ektirmesini istediği yönünde çıkan haberleri de kesin bir dille yalanlayan ünlü oyuncu, "Öyle bir şey yok!" açıklamasını yapmıştı. Önceki haftalarda bir organizasyonun yılbaşı partisine katılan Murat Boz, konuyla ilgili ilk kez konuşmuş ve aşk iddialarına son noktayı koymuştu: Ayça ile ilişkim yok!

  • 4
  • 72
Adı Ayça Ayşin Turan’la anılan Murat Boz sağ gösterip sol vurdu! Hedefindeki oyuncu bakın kim çıktı

İkili aşk iddialarını yalanladı yalanlamasına ama ikili, O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programında göz göze 'Özledim' düeti yapınca sosyal medyada yine gündem oldular.

  • 5
  • 72
Adı Ayça Ayşin Turan’la anılan Murat Boz sağ gösterip sol vurdu! Hedefindeki oyuncu bakın kim çıktı

GÖZLERİNİN İÇİNE BAKARAK ŞARKI SÖYLEDİLER

Turan, yılbaşı gecesi için O Ses Türkiye Yılbaşı programı için şarkı söyledi. Turan'ın adı sık sık anıldığı Boz'un jüri üyesi olması halinde gündem olmamak için katılmayacağı da söylenmişti. Çekilen programda Turan ile Boz'un birbirilerine bakarak şarkı söylemesi dikkat çekti.