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Adı Ayça Ayşin Turan’la anılan Murat Boz sağ gösterip sol vurdu! Hedefindeki oyuncu bakın kim çıktı
Ayça Ayşin Turan'la aşk yaşadığı iddiasıyla gündeme gelen Murat Boz sağ gösterip sol vurdu! Geçtiğimiz günlerde Turan'la ilişkisi olduğu haberlerini yalanlayan yakışıklı popçunun gönlünü bir başka oyuncuya kaptırdığı iddia edildi. Hazal Subaşı'nı yakın takibe alan Murat Boz'dan gelen hamleye karşılık gecikmedi. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 29.12.2022 11:55Güncelleme Tarihi: 29.12.2022 11:55