Adı Ayça Ayşin Turan’la anılan Murat Boz sağ gösterip sol vurdu! Hedefindeki oyuncu bakın kim çıktı

"AYÇA İLE İLİŞKİM YOK"

Murat Boz'dan saç ektirmesini istediği yönünde çıkan haberleri de kesin bir dille yalanlayan ünlü oyuncu, "Öyle bir şey yok!" açıklamasını yapmıştı. Önceki haftalarda bir organizasyonun yılbaşı partisine katılan Murat Boz, konuyla ilgili ilk kez konuşmuş ve aşk iddialarına son noktayı koymuştu: Ayça ile ilişkim yok!