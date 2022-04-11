Adı Sevgi’de Emir ve Ekrem anlaşma yaptı

Emir, Elif ile konuşmaları sırasında Zeynep'in yerini söyleyenin yakınından biri olduğunu söyledi. Ekrem Baykara malikanesinde ise, Doğukan, yaşananlara sinirlenmeye ve tepkisini yüksek sesle dile getirmeye başladı. Zahit, Emir'den gizli Volkan ile buluşup yapılan teklifi söyledi. Elif ve Levent ise Zeynep'i gizli gizli yarışmaya hazırlarken Emir'e yakalandılar.