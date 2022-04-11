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Haberler Galeri Kemal Sunal'ın unutulmaz Kapıcılar Kralı filminin Hacer'i Sevil Üstekin son haliyle şaşırttı

Kemal Sunal'ın unutulmaz Kapıcılar Kralı filminin Hacer'i Sevil Üstekin son haliyle şaşırttı

Yeşilçam'ın efsane filmleri arasında yer alan Kapıcılar Kralı'nın Hacer'i son haliyle görenleri şaşkına çevirdi. Yeşilçam'ın birçok filminde Kemal Sunal ile birlikte kamera karşısına geçen Sevil Üstekin'in en unutulmaz rollerinden birisi de Kapıcılar Kralı filminde 'kapıcı Seyid'in karısı Hacer'di. Yeşilçam'a damga vuran Sevil Üstekin'in son görüntüsü yok artık dedirtti.

Giriş Tarihi: 11.04.2022 12:51 Güncelleme Tarihi: 11.04.2022 12:51
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Kemal Sunal’ın unutulmaz Kapıcılar Kralı filminin Hacer’i Sevil Üstekin son haliyle şaşırttı

Kapıcılar Kralı'nda Hacer karakteriyle Yeşilçam'a damga vuran Sevil Üstekin son haliyle görenleri şaşırttı. Sevil Üstekin, 1969'da Sersem Kocanın Kurnaz Karısı oyunuyla profesyonel oldu. Bizim Tiyatro, Gazete Tiyatrosu, Ali PoyrazoğluTiyatrosu, Gülriz Sururi -Engin Cezzar Tiyatrosu,Nisa Serezli - Tolga Aşkıner Tiyatrosu, Dostlar Tiyatrosu, Şan Tiyatrosu, Dormen Tiyatrosu'nda çalıştı.

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Kemal Sunal’ın unutulmaz Kapıcılar Kralı filminin Hacer’i Sevil Üstekin son haliyle şaşırttı

Kemal Sunal ile Kapıcılar Kralı filminde oynadı. 1976 yılından itibaren sinema filmlerinde rol aldı. Şaban Oğlu Şaban, İyi Aile Çocuğu, Garip filmlerinde de oynadı. 1992 yılında Mahallenin Muhtarları dizisi ile dizilerde oynamaya başladı. Mahallenin Muhtarları dizisinde 10 yıl süreyle Müzevir Müzeyyen karakterini canlandırdı. Mahallenin Muhtarları dizisinden sonra da Koçum Benim,Erkeksen Seyret, Memur Muzaffer dizilerinde rol aldı. 2010 yılında TRT ekranlarında yayınlanmaya başlayan Yerden Yüksek dizisinde rol Ülfet Nine rolünü canlandırmıştır.

İki Avni Dilligil, bir Tv ödülü vardır.

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Kemal Sunal’ın unutulmaz Kapıcılar Kralı filminin Hacer’i Sevil Üstekin son haliyle şaşırttı

Başta Sevil Üstekin olmak üzere birçok ünlü ismin değişimi görenleri şaşırtıyor.

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Kemal Sunal’ın unutulmaz Kapıcılar Kralı filminin Hacer’i Sevil Üstekin son haliyle şaşırttı

Kenan İmirzalıoğlu

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Kemal Sunal’ın unutulmaz Kapıcılar Kralı filminin Hacer’i Sevil Üstekin son haliyle şaşırttı

Kıvanç Tatlıtuğ