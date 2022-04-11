11 Nisan 2022, Pazartesi
Kemal Sunal'ın unutulmaz Kapıcılar Kralı filminin Hacer'i Sevil Üstekin son haliyle şaşırttı
Yeşilçam'ın efsane filmleri arasında yer alan Kapıcılar Kralı'nın Hacer'i son haliyle görenleri şaşkına çevirdi. Yeşilçam'ın birçok filminde Kemal Sunal ile birlikte kamera karşısına geçen Sevil Üstekin'in en unutulmaz rollerinden birisi de Kapıcılar Kralı filminde 'kapıcı Seyid'in karısı Hacer'di. Yeşilçam'a damga vuran Sevil Üstekin'in son görüntüsü yok artık dedirtti.
Giriş Tarihi: 11.04.2022 12:51 Güncelleme Tarihi: 11.04.2022 12:51
- 1
- 83
- 2
- 83
- 3
- 83
- 4
- 83
- 5
- 83