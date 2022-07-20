Acun Ilıcalı sessizliğini bozdu! Şeyma Subaşı ile kavga etti mi?

"Bir deli kuyuya taş atmış, kimse çıkaramamış hikayesi. Ses kaydı yok, görüntü yok, hiçbir şey yok. Bir fotoğraf, fotoğraftan da çıkan bir hikaye. Böyle hikayeler tabii ki normal. Popülarite maalesef bu tip hikayeleri de beraberinde getiriyor. Tartışma çok yapımda olan bir şey de değil."