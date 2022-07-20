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Acun Ilıcalı sessizliğini bozdu! Şeyma Subaşı ile kavga etti mi?

Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı'nın kavga ettiği haberi magazin gündemine bomba gibi oturdu. Geçtiğimiz günlerde arkadaşlarıyla Bodrum'da tekne turuna çıkan Subaşı, sonrası restoranda eski eşiyle karşılaşmıştı. Basına yansıyan karelerde ikilinin kavga ettiği iddia edilmişti. Ilıcalı çok konuşulan görüntüler hakkında ilk kez konuştu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 20.07.2022 16:09 Güncelleme Tarihi: 20.07.2022 16:13
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Acun Ilıcalı sessizliğini bozdu! Şeyma Subaşı ile kavga etti mi?

Şeyma Subaşı, geçtiğimiz günlerde arkadaşlarıyla Bodrum'da tekne turuna çıkmış, sonrasında bir restoranda eski eşi Acun Ilıcalı ile buluşmuştu. Basına yansıyan karelerde ikilinin kavga ettiği öne sürülmüştü. "Subaşı'nın hayli sinirli şekilde konuştuğu, Ilıcalı'nın ise eski eşini sakince dinlediği" haberi gündeme gelmişti.

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Acun Ilıcalı sessizliğini bozdu! Şeyma Subaşı ile kavga etti mi?

Sosyal medyada gündem olan iddiaya göre; ikili herkesin içinde tartışmaya başlamış; hatta Subaşı, Ilıcalı'ya sesini yükseltmişti. Tartışmanın ikilinin kızı Melisa'nın velayeti ve nafaka ücreti sebebiyle çıktığı belirtilmişti.

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Acun Ilıcalı sessizliğini bozdu! Şeyma Subaşı ile kavga etti mi?

BEKENEN AÇIKLAMA GELDİ

Koyu bir Fenerbahçe taraftarı olan Acun Ilıcalı, sarı-lavivertli kulübün bir etkinliğine katılırken, Beyaz TV'de yayınlanan 'Beyaz Magazin' programının muhabiriyle ayaküstü sohbet etti. Ünlü televizyoncuya herkesin merak ettiği o soru soruldu.

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Acun Ilıcalı sessizliğini bozdu! Şeyma Subaşı ile kavga etti mi?

"SES KAYDI YOK, GÖRÜNTÜ YOK"

Acun Ilıcalı, "Şeyma Hanım ile görüntünüz basına yansıdı. Kızınız Melisa için tartıştığınız, kavga ettiğiniz söylendi!" sorusu üzerine şu ifadeleri kullandı:

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Acun Ilıcalı sessizliğini bozdu! Şeyma Subaşı ile kavga etti mi?

"Bir deli kuyuya taş atmış, kimse çıkaramamış hikayesi. Ses kaydı yok, görüntü yok, hiçbir şey yok. Bir fotoğraf, fotoğraftan da çıkan bir hikaye. Böyle hikayeler tabii ki normal. Popülarite maalesef bu tip hikayeleri de beraberinde getiriyor. Tartışma çok yapımda olan bir şey de değil."