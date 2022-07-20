20 Temmuz 2022, Çarşamba
Acun Ilıcalı sessizliğini bozdu! Şeyma Subaşı ile kavga etti mi?
Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı'nın kavga ettiği haberi magazin gündemine bomba gibi oturdu. Geçtiğimiz günlerde arkadaşlarıyla Bodrum'da tekne turuna çıkan Subaşı, sonrası restoranda eski eşiyle karşılaşmıştı. Basına yansıyan karelerde ikilinin kavga ettiği iddia edilmişti. Ilıcalı çok konuşulan görüntüler hakkında ilk kez konuştu. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 20.07.2022 16:09 Güncelleme Tarihi: 20.07.2022 16:13
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