Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in kardeşi güzelliğiyle hayran bıraktı! İşte Burçun Özçivit...

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit, oyunuluğuyla hayran bıraktı. Dizinin sezon finali yapmasının ardından soluu ailesiyle tatilde alan Özçivit, ikinci kez baba olacağı haberiyle gündeme oturdu. Fahriye Evcen ile evliliğiyle magazin dünyasının en konuşulan isimlerinden olan Özçivit'in, kardeşi de gündeme oturdu. Burçun Özçivit güzelliğiyle hayran bırakırken benzerlikleri herkesi şaşkına çevirdi. İşte Burak Özçivit'in kardeşi...