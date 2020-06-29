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Acun Ilıcalı Sercan ve Nisa arasındaki tartışmayı bitirmek için harekete geçti! Ses kayıtlarını açıklayacak

Survivor 2020'de final haftasına sayılı günler kala Sercan ve Nisa arasında yaşanan tartışma damga vurdu. Geçtiğimiz aylarda aralarında aşk olduğu haberleriyle gündeme gelen ikili, o dönem yaşadıklarıyla ilgili karşılıklı iddialarda bulundular. Sercan ve Nisa arasında çıkan tartışmanın büyümesinin ardından Acun Ilıcalı olaya el attı. Dünkü ada konseyinde konuşan Ilıcalı, ikilinin 6 Nisan tarihindeki konuşmalarına ait ses kaydına ulaştıklarını ve bu kayıtları açıklayacaklarını söyledi.

Giriş Tarihi: 29.06.2020 16:34 Güncelleme Tarihi: 29.06.2020 16:42
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Acun Ilıcalı Sercan ve Nisa arasındaki tartışmayı bitirmek için harekete geçti! Ses kayıtlarını açıklayacak

Bir dönem aralarında aşk olduğu haberleriyle gündeme gelen Sercan ve Nisa arasında sular durulmadı. Geçtiğimiz hafta Sercan'ın ele adayı olarak Nisa'nın adını vermesinin ardından ikili arasında başlayan ve karşılıklı olarak birbirlerini suçlamaya gelen tartışmaya Acun Ilıcalı el attı.

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Acun Ilıcalı Sercan ve Nisa arasındaki tartışmayı bitirmek için harekete geçti! Ses kayıtlarını açıklayacak

'İNTİKAM ALMAK İÇİN YAPTI'

Sercan kendisini eleme adayı olarak göstermesinin ardında konuşan Nisa "İntikam almak için adımı söyleyeceğini biliyordum" diyerek tepki gösterdi.

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Acun Ilıcalı Sercan ve Nisa arasındaki tartışmayı bitirmek için harekete geçti! Ses kayıtlarını açıklayacak

Bu sözlerin ardından, aylar önce Nisa'ya açıldığı anları hatırlatan Sercan, tek taraflı bir şey yaşanmadığını ve her şeyin karşılıklı olduğunu söyledi.

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Acun Ilıcalı Sercan ve Nisa arasındaki tartışmayı bitirmek için harekete geçti! Ses kayıtlarını açıklayacak

Yıldırım, konseyde, "Nisa'nın peşinden koşuyormuşum havası verildi. Benim de gururum var. Bu olay tek taraflı yaşanmadı. Çantamda notlar var. Yaşananlara en yakın arkadaşı Cemal Can da şahit" demişti.

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Acun Ilıcalı Sercan ve Nisa arasındaki tartışmayı bitirmek için harekete geçti! Ses kayıtlarını açıklayacak

Olayın açıklığa kavuşmasını isteyen Sercan, Nisa'nın aylar önce kendisine verdiği notları ortaya çıkardı.