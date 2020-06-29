Acun Ilıcalı Sercan ve Nisa arasındaki tartışmayı bitirmek için harekete geçti! Ses kayıtlarını açıklayacak

Survivor 2020'de final haftasına sayılı günler kala Sercan ve Nisa arasında yaşanan tartışma damga vurdu. Geçtiğimiz aylarda aralarında aşk olduğu haberleriyle gündeme gelen ikili, o dönem yaşadıklarıyla ilgili karşılıklı iddialarda bulundular. Sercan ve Nisa arasında çıkan tartışmanın büyümesinin ardından Acun Ilıcalı olaya el attı. Dünkü ada konseyinde konuşan Ilıcalı, ikilinin 6 Nisan tarihindeki konuşmalarına ait ses kaydına ulaştıklarını ve bu kayıtları açıklayacaklarını söyledi.