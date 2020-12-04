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04 Aralık 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Acun Ilıcalı ilk yarışmacıyı açıkladı! Survivor 2021 yarışmacıları kimler? Survivor ne zaman başlayacak? Acun Ilıcalı ilk yarışmacıyı açıkladı! Survivor 2021 yarışmacıları kimler? Survivor ne zaman başlayacak? Survivor 2021 için geri sayım başladı. Son şampiyonun Cemal Can Canseven olduğu Suvivor'ın yeni yarışmacıları merak ediliyordu. Acun Ilıcalı bugün sosyal medya hesabından ilk yarışmacıyı duyurdu. Pandeminin çıktığı ilk dönemde evde karantinada olan vatandaşlar Survivor yarışmasına büyük ilgi göstermişti. Peki, Survivor 2021 yarışmacıları kimler? Survivor ne zaman başlayacak? İşte haberin detayları... Giriş Tarihi: 04.12.2020 14:22 Güncelleme Tarihi: 04.12.2020 14:32
Survivor 2021 ne zaman başlayacak? Tv8'de ekranlara gelen Survivor yarışmasının koronavirüs salgını nedeniyle yeni sezonda olup olmayacağı merak ediliyordu. Acun Ilıcalı'nın sosyal medyadan yaptığı paylaşım ile yeni sezon için hazırlıkların başladığı öğrenildi. Ilıcalı yaptığı paylaşımda, ilk yarışmacının kim olduğunu duyurdu. Peki, Survivor 2021 yarışmacıları kimler? Survivor ne zaman başlayacak? İşte merak edilenler...
GALERİ DEVAM EDİYOR SURVIVOR 2021'NİN İLK YARIŞMACISI BELLİ OLDU
Survivor 2021'in kadrosu belli olmaya başladı. Acun Ilıcalı, Survivor 2021'e gidecek ilk yarışmacının Cemal Hünal olduğunu duyurdu.
Ilıcalı, ilk yarışmacıyı Instagram hesabından
'Issız adam, ıssız ada' notuyla açıkladı. CEMAL HÜNAL KİMDİR?
Cemal Hünal, 2 Ekim 1976, İstanbul doğumlu ve oyuncu. Saint Benoit Fransız Lisesi'nde iki yıl okuduktan sonra yaşadığı disiplin sorunu nedeniyle ailesi tarafından İskoçya'ya, Gordonstoun International Summer School'a gönderildi. Lisenin ardından Londra'da tasarım okumaya karar vererek bir süre burada yaşadı, ardından oyunculuk eğitimi için Los Angeles'a gitti. Ucla Extension'da, Santa Monica College'de ve London Film School'da tiyatro ve sinema eğitimi aldı. Amerika Birleşik Devletleri'nde çeşitli kısa filmlerde rol aldı. Çağan Irmak'ın yönetmenliğini yaptığı 'Ulak' ve 'Issız Adam' filmlerinde başrol oyuncusu olarak yer adı. 'Bir Zamanlar Osmanlı: Kıyam' dizisindeki Murat rolü için Osmanlı tekniğine dayalı dövüş için Polonyalı hocalardan eğitim gördü. 2011 yılında oyuncu Lale Cangal ile evlendi. Bu evliliğinden Doğan isminde bir oğlu vardır.
SURVIVOR 2021 KADROSU AÇIKLANDI MI?
Öncelikle şunu belirtelim ki, Survivor 2021 yarışmacıları henüz açıklanmadı. Sosyal medyada dolaşan iddialara göre, Hikmet Tuğsuz, Turabi Çamkıran ve Uğur Pektaş'ın Survivor 2021 kadrosunda olacağı konuşuldu. Ancak bu iddialar henüz doğrulanmadı.
Resmi olarak açıklanan ilk yarışmacı Cemal Hünal oldu.
SURVIVOR 2021 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Survivor 2021'nin başlangıç tarihi de henüz duyurulmadı. Ancak diğer sezonlarda olduğu gibi yeni sezonun şubat ayında başlaması bekleniyor. Resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.