Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı arasında kriz! Paylaşımı şoke etti! “Tepede düştüğünde...”

Daha önce kızlarının velayeti nedeniyle Acun Ilıcalı ile karşı karşıya gelen Şeyma Subaşı, paylaşımlarıyla ortalığı karıştırdı. Önce kızı Melisa ile fotoğraflarını paylaşıp ardından ağladığı fotoğraflarını paylaşması anne kızın görüşemediği iddiasını gündeme getirdi. Sonrasında öyle bir gönderme de yaptı ki görenler 'bu sözler Acun Ilıcalı'ya mı?' demeden edemedi. İşte detaylar...