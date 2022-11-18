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Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı arasında kriz! Paylaşımı şoke etti! “Tepede düştüğünde...”

Daha önce kızlarının velayeti nedeniyle Acun Ilıcalı ile karşı karşıya gelen Şeyma Subaşı, paylaşımlarıyla ortalığı karıştırdı. Önce kızı Melisa ile fotoğraflarını paylaşıp ardından ağladığı fotoğraflarını paylaşması anne kızın görüşemediği iddiasını gündeme getirdi. Sonrasında öyle bir gönderme de yaptı ki görenler 'bu sözler Acun Ilıcalı'ya mı?' demeden edemedi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 18.11.2022 13:37 Güncelleme Tarihi: 18.11.2022 13:38
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Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı arasında kriz! Paylaşımı şoke etti! “Tepede düştüğünde...”

Şeyma Subaşı ile Acun Ilıcalı uzun yıllar süren birlikteliklerini 2017 yılında evliliğe taşımış ancak bu evlilik 1 yıl sonra bitmişti. Mahkeme Melisa'nın velayetini baba Acun Ilıcalı'ya vermişti.

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Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı arasında kriz! Paylaşımı şoke etti! “Tepede düştüğünde...”

Karar sonrası Subaşı sosyal medyadan yayınladığı mesajda, "Biz Acun bey ile evliliğimizi iki medeni insan olarak noktaladık. Bundan sonra kızımız Melisa'nın iyiliği için her zaman annesi ve babası olarak görevlerimizi eksiksiz yerine getirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

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Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı arasında kriz! Paylaşımı şoke etti! “Tepede düştüğünde...”

Ancak sonrasında Şeyma Subaşı ile Acun Ilıcalı'nın bu görüntüleri sosyal medya sızmış, ikilinin velayet yüzünden kavga ettiği iddia edilmişti. Ardında Ilıcalı iddiayı yalanlamıştı.

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Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı arasında kriz! Paylaşımı şoke etti! “Tepede düştüğünde...”

Şeyma Subaşı'nın kızını özlediğine dair paylaşımları da olmuştu.

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Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı arasında kriz! Paylaşımı şoke etti! “Tepede düştüğünde...”

ŞEYMA SUBAŞI VE ACUN ILICALI KAVGA MI ETTİ?

Aylar sonra Şeyma Subaşı'nın Instagram hesabından yaptığı paylaşımlar yine ve yeniden ortalığı karıştırdı.