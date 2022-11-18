18 Kasım 2022, Cuma
Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu’nun rol arkadaşı eski sevgilisi çıktı
Kızılcık Şerbeti dizisinin Doğa'sı Sıla Türkoğlu özel hayatıyla yakın takibe alındı. Günlük dizi Emanet'teki performansıyla yıldızı parlayan güzel oyuncu, yeni dizisiyle daha ilk bölümden adından söz ettirdi. Sıla Türkoğlu hakkında araştırma yapanlar bir dönem rol arkadaşıyla aşk yaşadığını görünce şaştı kaldı. İşte Kızılcık Şerbeti'nin yıldızı Sıla Türkoğlu'nun eski sevgilisi...
Giriş Tarihi: 18.11.2022 14:38 Güncelleme Tarihi: 18.11.2022 14:40
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