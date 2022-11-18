18 Kasım 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu’nun rol arkadaşı eski sevgilisi çıktı

Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu’nun rol arkadaşı eski sevgilisi çıktı

Kızılcık Şerbeti dizisinin Doğa'sı Sıla Türkoğlu özel hayatıyla yakın takibe alındı. Günlük dizi Emanet'teki performansıyla yıldızı parlayan güzel oyuncu, yeni dizisiyle daha ilk bölümden adından söz ettirdi. Sıla Türkoğlu hakkında araştırma yapanlar bir dönem rol arkadaşıyla aşk yaşadığını görünce şaştı kaldı. İşte Kızılcık Şerbeti'nin yıldızı Sıla Türkoğlu'nun eski sevgilisi...

Giriş Tarihi: 18.11.2022 14:38 Güncelleme Tarihi: 18.11.2022 14:40
  • 1
  • 115
Kızılcık Şerbeti’nin Doğa’sı Sıla Türkoğlu’nun rol arkadaşı eski sevgilisi çıktı

Kızılcık Şerberbeti'nde canlandırdığı Doğa karakteriyle tüm dikkatleri üzerine çeken Sıla Türkoğlu izleyiciler tarafından yakın takibe alındı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 115
Kızılcık Şerbeti’nin Doğa’sı Sıla Türkoğlu’nun rol arkadaşı eski sevgilisi çıktı

Güzel oyuncu hakkında araştırma yapanlar bir dönem rol arkadaşıyla aşk yaşadığını görünce şaştı kaldı.

  • 3
  • 115
Kızılcık Şerbeti’nin Doğa’sı Sıla Türkoğlu’nun rol arkadaşı eski sevgilisi çıktı

İşte Kızılcık Şerbeti'nin yıldızı Sıla Türkoğlu'nun eski sevgilisi...

  • 4
  • 115
Kızılcık Şerbeti’nin Doğa’sı Sıla Türkoğlu’nun rol arkadaşı eski sevgilisi çıktı

MERT RAMAZAN DEMİR - SERRA ARITÜRK

  • 5
  • 115
Kızılcık Şerbeti’nin Doğa’sı Sıla Türkoğlu’nun rol arkadaşı eski sevgilisi çıktı

BERİL POZAM - UĞUR UZUNEL