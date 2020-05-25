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Acun Ilıcalı canlı yayını açık unuttu! Konuştuklarını herkes duydu
Survivor çekimleri için Dominik'te bulunan Acun Ilıcalı, ünlüler takımından elenen Ersin Korkut ve Mert Öcal ile birlikte canlı yayın yaptı. 'Survivor Panorama Bayram Özel' programına bağlanan başarılı televizyoncu oyuncu Yılmaz Erdoğan'la yaptığı telefon görüşmesine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ayrıca Ilıcalı'nın, yayını kapatmayı unutması sonucu kendi aralarında konuştuklarını da bir süre boyunca herkes duydu.
Giriş Tarihi: 25.05.2020 17:47 Güncelleme Tarihi: 25.05.2020 17:48
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