Acun Ilıcalı canlı yayını açık unuttu! Konuştuklarını herkes duydu

Mert Öcal'ın, "Maç kumda mı, halı sahada mı olacak? Neden burada halı sahanız yok, hep kum" sorusuna Ilıcalı, "Onun söylediği saha çim. Çeşme'de kum var, İstanmbul'da suni çim var. Hatta Mustafa Erdoğan'la da konuştuk. Yılmaz'la konuşurken telefonu aldı, 'hazırız Acun' dedi. Onlar çok iddialı, biz de iddialıyız" yanıtını verdi.

