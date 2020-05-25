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Acun Ilıcalı canlı yayını açık unuttu! Konuştuklarını herkes duydu

Survivor çekimleri için Dominik'te bulunan Acun Ilıcalı, ünlüler takımından elenen Ersin Korkut ve Mert Öcal ile birlikte canlı yayın yaptı. 'Survivor Panorama Bayram Özel' programına bağlanan başarılı televizyoncu oyuncu Yılmaz Erdoğan'la yaptığı telefon görüşmesine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ayrıca Ilıcalı'nın, yayını kapatmayı unutması sonucu kendi aralarında konuştuklarını da bir süre boyunca herkes duydu.

Giriş Tarihi: 25.05.2020 17:47 Güncelleme Tarihi: 25.05.2020 17:48
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Acun Ilıcalı canlı yayını açık unuttu! Konuştuklarını herkes duydu

Acun Ilıcalı ile Survivor Ersin Korkut ve Mert Öcal, Dominik Cumhuriyeti'nde gerçekleşen canlı yayında soruları cevapladı.

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Acun Ilıcalı canlı yayını açık unuttu! Konuştuklarını herkes duydu

Ünlü televizyoncu, aynı zamanda Ersin Korkut'un kuzeni olan usta oyuncu Yılmaz Erdoğan ile maç yapacaklarını açıkladı ve merak edilen detayları anlattı.

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Acun Ilıcalı canlı yayını açık unuttu! Konuştuklarını herkes duydu

"Sevgili Yılmaz'la da konuştuk, maç yapıyoruz. Acun Medya, Yılmaz Erdoğan'ın takımına karşı. Allah'a şükür bir kanalımız da var, bu maçı yayınlayabiliriz de. Yılmaz'a da soracağım, kabul ederse yayınlayacağım. Ya Marmaris'e geleceğiz ya da İstanbul'da yapacağız" dedi.

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Acun Ilıcalı canlı yayını açık unuttu! Konuştuklarını herkes duydu

Mert Öcal'ın, "Maç kumda mı, halı sahada mı olacak? Neden burada halı sahanız yok, hep kum" sorusuna Ilıcalı, "Onun söylediği saha çim. Çeşme'de kum var, İstanmbul'da suni çim var. Hatta Mustafa Erdoğan'la da konuştuk. Yılmaz'la konuşurken telefonu aldı, 'hazırız Acun' dedi. Onlar çok iddialı, biz de iddialıyız" yanıtını verdi.

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Acun Ilıcalı canlı yayını açık unuttu! Konuştuklarını herkes duydu

Ersin Korkut'un "Yılmaz abinin çiftliğini gördün galiba" sözleri üzerine başarılı yapımcı, "Bir gün geldim, Yılmaz'ı ziyarete gitmiştim ama çok kalamadım. Güzel bir gün geçirmiştik. Aslında Yılmaz'ın çiftliği orada, bizimki de burada gibi. Dominik'te bu alanı kendi çiftliğimize çevirdik. Bu alan kontrolümüzde çok şükür" şeklinde konuştu.