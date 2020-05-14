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Acun Ilıcalı canlı yayında açıkladı: Ersin Korkut'a kötü haberi Yılmaz Erdoğan verdi
Survivor'da geçtiğimiz Salı akşamı yapılan ada konseyinde Ersin Korkut yaşadığı sakatlık nedeniyle yarışmaya veda etmek zorunda kaldı. Beklenmedik vedasıyla herkesi üzen Korkut'un konseyde köpeği Mess ile ilgili sözleri herkesi duygulandırdı. Konseyin ardından Ersin Korkut'a acı haberi Yılmaz Erdoğan verdi. Acun llıcalı dün sosyal medyadan yaptığı canlı yayında yaşananları anlattı.
Giriş Tarihi: 14.05.2020 10:14Güncelleme Tarihi: 14.05.2020 10:17