Acun Ilıcalı açıkladı! Survivor All Star 2022 kadrosu belli oluyor! Survivor 2022 yarışmacıları kimler?

Survivor 2022 kadrosunda kimler var? Heyecan dolu bir sezonu geride bırakan Survivor yarışmasında hazırlıklar başladı. Son sezonda şampiyon İsmail Balaban olmuştu. Yeni sezonun All-Star olarak yapılacağı açıklamasının ardından yarışmacıların kimler olacağı merak edilmeye başlandı. Acun Ilıcalı geçtiğimiz günlede katıldığı Survivor Panaroma programında detayları açıkladı. Resmi olarak yarışmacılardan biri ise belli oldu. Peki, Survivor All Star 2022 kadrosunda kimler var? Survivor 2022 yarışmacıları kimler? İşte cevaplar...