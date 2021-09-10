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Haberler Galeri Acun Ilıcalı açıkladı! Survivor All Star 2022 kadrosu belli oluyor! Survivor 2022 yarışmacıları kimler?

Acun Ilıcalı açıkladı! Survivor All Star 2022 kadrosu belli oluyor! Survivor 2022 yarışmacıları kimler?

Survivor 2022 kadrosunda kimler var? Heyecan dolu bir sezonu geride bırakan Survivor yarışmasında hazırlıklar başladı. Son sezonda şampiyon İsmail Balaban olmuştu. Yeni sezonun All-Star olarak yapılacağı açıklamasının ardından yarışmacıların kimler olacağı merak edilmeye başlandı. Acun Ilıcalı geçtiğimiz günlede katıldığı Survivor Panaroma programında detayları açıkladı. Resmi olarak yarışmacılardan biri ise belli oldu. Peki, Survivor All Star 2022 kadrosunda kimler var? Survivor 2022 yarışmacıları kimler? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.09.2021 11:45
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Acun Ilıcalı açıkladı! Survivor All Star 2022 kadrosu belli oluyor! Survivor 2022 yarışmacıları kimler?

Survivor All Star 2022 yarışmacıları kimler? Adada kalma mücadelesinin verildiği Survivor yarışmasında yeni sezon hazırlıkları başladı. Yarışmacı seçmeleri devam ederken, yeni sezon kadrosundan isimler bir bir gelmeye başladı. Acun Ilıcalı'nın bazı aday isimleri duyurmasının ardından yarışacak ilk isim resmi olarak açıklandı. Peki, Survivor All Star 2022 kadrosunda kimler var? Survivor 2022 yarışmacıları kimler? İşte merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Acun Ilıcalı açıkladı! Survivor All Star 2022 kadrosu belli oluyor! Survivor 2022 yarışmacıları kimler?

SURVİVOR 2022 YARIŞMACILARI KİMLER?

Survivor All Star'ın ilk yarışmacısı Barış Murat Yağcı oldu. Ünlü oyuncu geçtiğimiz gün AVM'de görüntülendi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yağcı, "Survivor All Star 2022'ye katılacağım için mutluyum, bu sefer daha farklı olacak. O sebeple çok heyecanlıyım" dedi.

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Acun Ilıcalı açıkladı! Survivor All Star 2022 kadrosu belli oluyor! Survivor 2022 yarışmacıları kimler?

FİNALE KALMIŞTI

Survivor 2020'de yarışacan Barış Murat Yağcı, Cemal Can Canseven ile finale kalmış, yarışmadan ikincilikle ayrılmıştı.

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Acun Ilıcalı açıkladı! Survivor All Star 2022 kadrosu belli oluyor! Survivor 2022 yarışmacıları kimler?

ACUN ILICALI'DAN SURVİVOR 2022 AÇIKLAMASI

Survivor Panaroma programına konuk olan Acun Ilıcalı'nın açıkladığı Survivor 2022 All Star'da olabilecek isimler şu şekilde:

Sude, Anıl Berk, Evrim, Ogeday, Sercan, Berkan, Seda, Elif.

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Acun Ilıcalı açıkladı! Survivor All Star 2022 kadrosu belli oluyor! Survivor 2022 yarışmacıları kimler?

MERT KADRODA OLACAK MI?

Mert Öcal'ın Survivor All Star 2022 kadrosunda olup olmayacağı da merak ediliyor. Acun Ilıcalı, Mert'in kadroda olup olmayacağını oylamaya sundu.