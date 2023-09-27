27 Eylül 2023, Çarşamba
‘Acıların kadını Bergen’le ilgili kahreden gerçek! Katili o gün arayıp bakın ne demiş...
Arabeskin unutulmaz ismi Bergen, 30 yaşında hayattan koparıldı. Kısacık ömründe unutulmaz şarkılara imza atan şarkıcı, kendisine defalarca şiddet uygulayan, yüzüne bir kova kezzap atıp gözünün birini kör eden adam tarafından katledildi. Bergen'in hayatını anlatan 'Bergen' filminin bu akşam ATV ekranlarına gelecek olmasıyla hayatına dair detaylar merak konusu oldu. Öldürüldüğü güne dair detaylar yürek yaktı. İşte 'Acıların kadını Bergen'in hayatı...
Giriş Tarihi: 27.09.2023 11:53 Güncelleme Tarihi: 27.09.2023 11:53
- 1
- 17
- 2
- 17
- 3
- 17
- 4
- 17
- 5
- 17