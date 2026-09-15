Gökçe Dinçer’in gelinliği olay oldu! Klasik modellerden çok farklı

"Tuttu Fırlattı" ve "Her Şey Bitmedi Bitmez" gibi şarkılarıyla tanınan Gökçe Dinçer, müzisyen sevgilisi Aras Yıldıran ile nikâh masasına oturdu. Ünlü şarkıcının dantel detaylı, pantolon-etek görünümlü sıra dışı gelinlik tercihi ise törenin en dikkat çeken detaylarından biri oldu.

"Tuttu Fırlattı", "Her Şey Bitmedi Bitmez" ve "Ne Yapardım" şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Gökçe Dinçer, müzisyen sevgilisi Aras Yıldıran ile dünyaevine girdi.

Nikâhın ardından düğünden paylaşılan görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Çiftin mutluluk pozları takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

SIRA DIŞI GELİNLİĞİYLE DİKKAT ÇEKTİ Törenin en çok konuşulan detaylarından biri ise Gökçe Dinçer'in gelinlik tercihi oldu. Dinçer, klasik gelinlik modellerinden farklı bir tasarımla nikâh masasına oturdu.

Ön kısmı dantel detaylarıyla öne çıkan tasarımın pantolon-etek görünümü veren yapısı, ünlü şarkıcının tarzını yansıttı. Sıra dışı gelinlik sosyal medyada da büyük ilgi gördü. Ünlü şarkıcının tarzına uygun bulunan gelinlik, takipçilerinden tam not aldı.

GÖKÇE DİNÇER'İN İKİNCİ EVLİLİĞİ Gökçe Dinçer, daha önce 2014 yılında diş hekimi Bülent Gençer ile evlenmişti. Yaklaşık 11 yıl süren birliktelik, 2024 yılında çiftin yollarını ayırmasıyla sona ermişti.