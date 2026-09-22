A.B.İ.’de Doğan sevkiyatı ele geçirdi, Leyla Kudret’in eline düştü

ATV ekranlarında ikinci sezonuyla izleyiciyle buluşan, yapımcılığını OGM Pictures'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Yağız Alp Akaydın'ın oturduğu, senaryosunu Ertan Kurtulan ve Eylem Akın'ın kaleme aldığı "A.B.İ.", dün akşam 21. bölümüyle ekrana geldi.

ATV'nin ikinci sezonuyla ekranlara gelen dizisi "A.B.İ.", dün akşam 21. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Heyecan ve gerilimin dorukta olduğu bölümde, Leyla'nın kaçırılması ve Doğan ile Saruhan arasındaki mücadele geceye damga vurdu.

21. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI? Doğan'ın limanda yaptığı hamle Saruhan'ı çileden çıkarırken, Galip'in ölümünü işaret eden afişlerin her yere asılması ikili arasındaki savaşı büyüttü. Saruhan gizemli düşmanının peşine düşerken Doğan'ın odağında Leyla vardı. A.B.İ. 22. BÖLÜM FRAGMANI

Saruhan'ın evlilik teklifini kabul eden Leyla'nın bir şey sakladığından şüphelenen Doğan, Rüya'yla yaptığı konuşmada Leyla'nın anlattıklarıyla çelişen bir gerçekle karşılaştı. Leyla'nın kendisine yalan söylediğinden emin oldu.

Ferman'ın kurduğu tuzaktan kurtulan Sinan ise Saruhan'ın karşısına çıkarak ailesinin kaybettiklerini geri almak için ilk adımı attı. Saruhan ve Adnan limandaki büyük sevkiyata hazırlanırken Doğan da sevkiyatı ele geçirmek için planını yaptı.