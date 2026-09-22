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A.B.İ.’de Doğan sevkiyatı ele geçirdi, Leyla Kudret’in eline düştü

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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ATV ekranlarında ikinci sezonuyla izleyiciyle buluşan, yapımcılığını OGM Pictures'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Yağız Alp Akaydın'ın oturduğu, senaryosunu Ertan Kurtulan ve Eylem Akın'ın kaleme aldığı "A.B.İ.", dün akşam 21. bölümüyle ekrana geldi.

A.B.İ.’de Doğan sevkiyatı ele geçirdi, Leyla Kudret’in eline düştü 1

ATV'nin ikinci sezonuyla ekranlara gelen dizisi "A.B.İ.", dün akşam 21. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Heyecan ve gerilimin dorukta olduğu bölümde, Leyla'nın kaçırılması ve Doğan ile Saruhan arasındaki mücadele geceye damga vurdu.

A.B.İ.’de Doğan sevkiyatı ele geçirdi, Leyla Kudret’in eline düştü 2

21. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Doğan'ın limanda yaptığı hamle Saruhan'ı çileden çıkarırken, Galip'in ölümünü işaret eden afişlerin her yere asılması ikili arasındaki savaşı büyüttü. Saruhan gizemli düşmanının peşine düşerken Doğan'ın odağında Leyla vardı.

A.B.İ. 22. BÖLÜM FRAGMANI
A.B.İ.’de Doğan sevkiyatı ele geçirdi, Leyla Kudret’in eline düştü 3

Saruhan'ın evlilik teklifini kabul eden Leyla'nın bir şey sakladığından şüphelenen Doğan, Rüya'yla yaptığı konuşmada Leyla'nın anlattıklarıyla çelişen bir gerçekle karşılaştı. Leyla'nın kendisine yalan söylediğinden emin oldu.

A.B.İ.’de Doğan sevkiyatı ele geçirdi, Leyla Kudret’in eline düştü 4

Ferman'ın kurduğu tuzaktan kurtulan Sinan ise Saruhan'ın karşısına çıkarak ailesinin kaybettiklerini geri almak için ilk adımı attı. Saruhan ve Adnan limandaki büyük sevkiyata hazırlanırken Doğan da sevkiyatı ele geçirmek için planını yaptı.

A.B.İ.’de Doğan sevkiyatı ele geçirdi, Leyla Kudret’in eline düştü 5

Doğan'ı durdurmak isteyen Leyla, onu dağ evine kilitledi ancak Saruhan'ın sevkiyatının aslında gizemli düşmanını ortaya çıkarmak için kurduğu bir tuzak olduğunu öğrendi. Dağ evinden kaçan Doğan, Behram ve Yaşar'la birlikte Saruhan'ın oyununu bozdu.

A.B.İ.’de Doğan sevkiyatı ele geçirdi, Leyla Kudret’in eline düştü 6

Sahte sevkiyata düşmeyen Doğan, Saruhan'ın Adnan'a ulaştırmak istediği gerçek malları ele geçirdi. Saruhan büyük bir zafer kazandığını düşünerek Adnan'ın karşısına çıktığında ise aracın kapılarından mallar yerine oyuncak ayılar çıktı.

A.B.İ.’de Doğan sevkiyatı ele geçirdi, Leyla Kudret’in eline düştü 7

Yaşadığı hezimetin ardından Adnan'ın verdiği 48 saatlik sürede kayıp malları bulmaya çalışan Saruhan'ın peşine bu kez Kudret düştü. Rüya'yı kaçırmaya çalışan Kudret'in adamlarıyla mücadele eden Leyla, Rüya'nın kaçmasını sağladı ancak kendisi Kudret'in eline düştü.

Rüya'nın "Leyla!" çığlığı gerilimi artırırken, yeni bölümde yaşanacaklar şimdiden merak konusu oldu.

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