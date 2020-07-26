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Çanlar onun için çaldı! Sosyal medya Milyoner'deki o yarışmacıyı konuşuyor

ATV ekranlarının fenomen bilgi yarışması programı Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümü bir kez daha milyonları ekran başına topladı. Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla ekranlara gelen Milyoner'in yeni bölümü birbirinden ilginç sorulara ve farklı yarışmacılara sahne olurken, özellikle bir yarışmacıya yöneltilen çan eğrisi sorusu geceye damga vurdu. İşte Milyoner'in yeni bölümüne damga vuran anlar...

Giriş Tarihi: 26.07.2020 01:44 Güncelleme Tarihi: 26.07.2020 01:44
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Çanlar onun için çaldı! Sosyal medya Milyoner'deki o yarışmacıyı konuşuyor

Milyoner'in yayınlanan son bölümünde geceye "Çan eğrisi sistemi genellikle hangisinde uygulanır?" sorusunun sorulduğu yarışmacı damga vurdu.

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Çanlar onun için çaldı! Sosyal medya Milyoner'deki o yarışmacıyı konuşuyor

Yarışmacı, doğru cevabı duyunca büyük şaşkınlık yaşadı. İşte Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümünden kareler...

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Çanlar onun için çaldı! Sosyal medya Milyoner'deki o yarışmacıyı konuşuyor
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Çanlar onun için çaldı! Sosyal medya Milyoner'deki o yarışmacıyı konuşuyor
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Çanlar onun için çaldı! Sosyal medya Milyoner'deki o yarışmacıyı konuşuyor