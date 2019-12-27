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80 yaşındaki ABD’li ile evlenen Meltem Miraloğlu evden kaçtı! 1 haftadır haber alınamıyor

Meltem Miraloğlu'nun 80 yaşındaki Amerikalı Patrick ile yaptığı evlilikle magazin gündemine oturmuştu. Eşinin evinden kaçtığı iddia edildi. Sosyal medya paylaşımları ve yaptığı açıklamalarla kafaları karıştıran Meltem Miraloğlu'nun eşine, "Chicago'daki teyzeme gideceğim" diyerek evden kaçtığı öne sürüldü. Haberi köşesinde yazdığı yazıyla duyuran Onur Akay, Miraloğlu'nun bir haftadır kayıp olduğunu ve nerede olduğunu kimsenin bilmediğini söylemişti.

Giriş Tarihi: 27.12.2019 12:33 Güncelleme Tarihi: 27.12.2019 12:38
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80 yaşındaki ABD’li ile evlenen Meltem Miraloğlu evden kaçtı! 1 haftadır haber alınamıyor

İddiaya göre Meltem Miraloğlu kocasına yalan söyleyerek; "Benim Chicago'da yaşayan bir teyzem var. Onun yanına gideceğim. Teyzemle birlikte Türkiye'ye gideceğiz. Orada burun ameliyatı yaptıracağım" dedi.

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80 yaşındaki ABD’li ile evlenen Meltem Miraloğlu evden kaçtı! 1 haftadır haber alınamıyor

Patrick buna inanmayarak Meltem Miraloğlu'na bir sözleşme imzalattı ve Chicago'ya götürmeyi teklif etti. Fakat Miraloğlu bu teklifi kabul etmedi, taksiye binerek evden kaçtı.

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80 yaşındaki ABD’li ile evlenen Meltem Miraloğlu evden kaçtı! 1 haftadır haber alınamıyor

ONUR AKAY DA YAZDI!

Kendi internet sitesinde, "Çocuk Gelin 'Kaçak Gelin' Oldu!" başlıklı bir yazı yazan Onur Akay da yazısında "Meltem Miraloğlu, şimdi ise bir plan yaparak 80 yaşındaki eşi Patrick'in, Amerika'nın Illinois Eyaleti'nde bulunan evinden kaçtı ve 1 haftadır kayıp! Meltem, dedeye bir yalan söyleyerek ortadan kayboldu! Meltem Miraloğlu, eşi Patrick'e, Illinois Eyaleti'ne bağlı Şikago şehrinde teyzesinin olduğunu, teyzesinin yanına gideceğini, oradan da teyzesi ile Türkiye'ye gidip burnunu yaptıracağını söylemiş. Ancak Türkiye'ye gideceğim diyen Meltem'e güvenmeyen Patrick, Meltem gitmeden evlilik sözleşmesi imzalatmış ve birbirlerinden hiçbir şey istemediklerine dair imza atmışlar. Patrick daha sonra seni Şikago'ya ben bırakacağım demiş ama Meltem kabul etmemiş, taksiyle evden ayrılmış ve gidiş o gidiş. Bir daha Meltem'den haber alınamamış. Telefonla bile eşine ulaşamayan Patrick, en yakın arkadaşları ile üzgün bir şekilde dertleşip, Meltem'in evden kaçtığını söyleyince olay ortaya çıktı ve o bölgede dilden dile dolaşınca bana kadar geldi" ifadelerini kullandı.

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80 yaşındaki ABD’li ile evlenen Meltem Miraloğlu evden kaçtı! 1 haftadır haber alınamıyor

1 HAFTADIR KAYIP!

Onur Akay şöyle devam etti:

"Şikago'da Meltem'in teyzesi kesinlikle yok. Çünkü Meltem'e, eşi ile tanışmadan önce yazarımız Ülkü Gözen Stewart'ın eşi Oğuz Safoğlu Stewart, Şikago'da iş bulmuştu ve Meltem o işe gitmemişti ve teyzesi olduğundan da hiç bahsetmemişti. Zaten yakınlarda teyzesi olsaydı, Meltem bizim yazarımızın evinde 1 ay kalmazdı sanırım. Yazarımızla komşu olan Patrick, şimdilerde Stewart ailesinin evinin etrafında bile araştırma yapıyormuş ve acaba Meltem oraya mı döndü diye eşini arıyormuş. Meltem 1 haftadır kayıp ve nerede hiç kimse bilmiyor. Amerika'da mı, Türkiye'ye mi geldi? Evet, çocuk gelin şimdi ise kaçak gelin oldu!"

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80 yaşındaki ABD’li ile evlenen Meltem Miraloğlu evden kaçtı! 1 haftadır haber alınamıyor

80 yaşında bir Amerikalı ile evlenerek Amerika'ya yerleşen oyuncu Meltem Miraloğlu, evliliğini ortaya çıkaran ve uzun süredir basında ve ekranlarda yayınlanan magazin programlarında kendisi ile ilgili çeşitli açıklamalar yapan ses sanatçısı ve yazar Onur Akay'a, üç ay süreyle konuşma yasağı getirmişti.