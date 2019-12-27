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80 yaşındaki ABD’li ile evlenen Meltem Miraloğlu evden kaçtı! 1 haftadır haber alınamıyor
Meltem Miraloğlu'nun 80 yaşındaki Amerikalı Patrick ile yaptığı evlilikle magazin gündemine oturmuştu. Eşinin evinden kaçtığı iddia edildi. Sosyal medya paylaşımları ve yaptığı açıklamalarla kafaları karıştıran Meltem Miraloğlu'nun eşine, "Chicago'daki teyzeme gideceğim" diyerek evden kaçtığı öne sürüldü. Haberi köşesinde yazdığı yazıyla duyuran Onur Akay, Miraloğlu'nun bir haftadır kayıp olduğunu ve nerede olduğunu kimsenin bilmediğini söylemişti.
Giriş Tarihi: 27.12.2019 12:33 Güncelleme Tarihi: 27.12.2019 12:38
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