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Azize’nin Asya’sı Duygu Sarışın hakkında şaşırtan gerçek

Azize dizisinde canlandırdığı Asya karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Duygu Sarışın sosyal medyada da gündem oldu. Uzun süredir Çağatay Ulusoy ile aşk yaşayan Duygu Sarışın Azize dizisindeki başarılı oyunculuğu ile adından söz ettirdi. Azize'de mafya ailelerinin içindeki tek kadın lideri olarak tüm dikkatleri üzerine çeken Duygu Sarışın'ın yaşı merak konusu oldu. İşte Duygu Sarışın ve birçok ünlü ismin yaşı...

Giriş Tarihi: 27.12.2019 12:11 Güncelleme Tarihi: 27.12.2019 12:19
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Azize’nin Asya’sı Duygu Sarışın hakkında şaşırtan gerçek

Azize dizisinde mafya ailelerinin içindeki tek kadın lideri olarak tüm dikkatleri üzerine çeken Duygu Sarışın'ın yaşı merak konusu oldu. İşte Duygu Sarışın ve birçok ünlü ismin yaşı…

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Azize’nin Asya’sı Duygu Sarışın hakkında şaşırtan gerçek

SERENAY SARIKAYA

1 TEMMUZ 1991

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Azize’nin Asya’sı Duygu Sarışın hakkında şaşırtan gerçek

HADİSE

22 Ekim 1985

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Azize’nin Asya’sı Duygu Sarışın hakkında şaşırtan gerçek

BARIŞ ARDUÇ

9 EKİM 1987

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Azize’nin Asya’sı Duygu Sarışın hakkında şaşırtan gerçek

YAĞMUR ATACAN

19 Mayıs 1983