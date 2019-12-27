Azize’nin Asya’sı Duygu Sarışın hakkında şaşırtan gerçek

Azize dizisinde canlandırdığı Asya karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Duygu Sarışın sosyal medyada da gündem oldu. Uzun süredir Çağatay Ulusoy ile aşk yaşayan Duygu Sarışın Azize dizisindeki başarılı oyunculuğu ile adından söz ettirdi. Azize'de mafya ailelerinin içindeki tek kadın lideri olarak tüm dikkatleri üzerine çeken Duygu Sarışın'ın yaşı merak konusu oldu. İşte Duygu Sarışın ve birçok ünlü ismin yaşı...