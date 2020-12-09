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8 aylık hamile olan Meryem Uzerli’den karnı burnunda ilk poz

2014 yılında kızı Lara'yı kucağına alan Meryem Uzerli, ikinci çocuğunu kucağına almak için gün saymaya başladı. Geçtiğimiz aylarda adını açıklamadığı sevgilisinden bebek beklediğini açıklayan Uzerli, ilk kez hamile fotoğraflarını yayınladı

Giriş Tarihi: 09.12.2020 15:56 Güncelleme Tarihi: 09.12.2020 15:58
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8 aylık hamile olan Meryem Uzerli’den karnı burnunda ilk poz

Eski sevgilisi Can Ateş'ten olan kızı 6 yaşına giren Meryem Uzerli, geçtiğimiz aylarda adını açıklamadığı yeni aşkından bebek beklediğini duyurmuştu.

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8 aylık hamile olan Meryem Uzerli’den karnı burnunda ilk poz

İkinci kızına yedi aylık hamile olan güzel oyuncu, son dönemdeki fotoğraflarından hep karnını gizlemişti.

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8 aylık hamile olan Meryem Uzerli’den karnı burnunda ilk poz

Uzerli, dün sosyal medya hesabından paylaştığı son pozunda göbeğini saklamadı. 37 yaşındaki oyuncunun kilo aldığı görüldü.

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8 aylık hamile olan Meryem Uzerli’den karnı burnunda ilk poz

Öte yandan Meryem Uzerli, 'Muhteşem Yüzyıl' dizisinden tükenmişlik sendromuna yakalandığı gerekçesiyle ayrılmış ve sonrasında da hamile olduğunu açıklamıştı.

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8 aylık hamile olan Meryem Uzerli’den karnı burnunda ilk poz

Güzel oyuncu, Can Ateş'ten olan kızı Lara'yı ise 2014 yılında dünyaya getirmişti.