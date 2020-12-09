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09 Aralık 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri 8 aylık hamile olan Meryem Uzerli’den karnı burnunda ilk poz 8 aylık hamile olan Meryem Uzerli’den karnı burnunda ilk poz
2014 yılında kızı Lara'yı kucağına alan Meryem Uzerli, ikinci çocuğunu kucağına almak için gün saymaya başladı. Geçtiğimiz aylarda adını açıklamadığı sevgilisinden bebek beklediğini açıklayan Uzerli, ilk kez hamile fotoğraflarını yayınladı
Giriş Tarihi: 09.12.2020 15:56 Güncelleme Tarihi: 09.12.2020 15:58
Eski sevgilisi Can Ateş'ten olan kızı 6 yaşına giren Meryem Uzerli, geçtiğimiz aylarda adını açıklamadığı yeni aşkından bebek beklediğini duyurmuştu.
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İkinci kızına yedi aylık hamile olan güzel oyuncu, son dönemdeki fotoğraflarından hep karnını gizlemişti.
Uzerli, dün sosyal medya hesabından paylaştığı son pozunda göbeğini saklamadı. 37 yaşındaki oyuncunun kilo aldığı görüldü.
Öte yandan Meryem Uzerli, 'Muhteşem Yüzyıl' dizisinden tükenmişlik sendromuna yakalandığı gerekçesiyle ayrılmış ve sonrasında da hamile olduğunu açıklamıştı.
Güzel oyuncu, Can Ateş'ten olan kızı Lara'yı ise 2014 yılında dünyaya getirmişti.