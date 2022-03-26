26 Mart 2022, Cumartesi
7. kez evlenecek olan Seda Sayan: Ben takmayacağım da kim takacak?
Seda Sayan sunuculuğunu yaptığı programda vokalistliğini yapan Çağlar Ökten ile evlilik kararı aldı. 14 Şubat'ta evlilik teklifi alan Sayan, nikah masasına oturmak için gün saymaya başladı. Mücevher fuarında görüntülenen şarkıcı "Takılarımı kendim alıyorum. Ben senelerin Seda'sıyım" dedi. Sayan, müstakbel eşinin evlilik teklifi için aldığı yüzük hakkında açıklama yaptı.
Giriş Tarihi: 26.03.2022 12:32 Güncelleme Tarihi: 26.03.2022 12:33
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