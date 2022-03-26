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7. kez evlenecek olan Seda Sayan: Ben takmayacağım da kim takacak?

Seda Sayan sunuculuğunu yaptığı programda vokalistliğini yapan Çağlar Ökten ile evlilik kararı aldı. 14 Şubat'ta evlilik teklifi alan Sayan, nikah masasına oturmak için gün saymaya başladı. Mücevher fuarında görüntülenen şarkıcı "Takılarımı kendim alıyorum. Ben senelerin Seda'sıyım" dedi. Sayan, müstakbel eşinin evlilik teklifi için aldığı yüzük hakkında açıklama yaptı.

Giriş Tarihi: 26.03.2022 12:32 Güncelleme Tarihi: 26.03.2022 12:33
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7. kez evlenecek olan Seda Sayan: Ben takmayacağım da kim takacak?

İlk evliliğini 1987 yılında yapan, son eşi Onur Şan'dan 2010'da boşanan bir çocuk annesi Seda Sayan, Star TV'de hafta içi her sabah yayınlanan TV programında solistlik yapan, kendisinden 25 yaş küçük Çağlar Ökten'le ilişkisini resmiyete dökmeye hazırlanıyor.

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7. kez evlenecek olan Seda Sayan: Ben takmayacağım da kim takacak?

"ÇAĞLAR'IN İŞİ KOLAYLAŞTI"

7 Mayıs'ta Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag'da evlenecek olan 59 yaşındaki sanatçı, önceki gün İstanbul Jewelry Show'da mücevher standındaydı. Sayan, "Tam nikaha doğru çok doğru bir adresteyim. Çağlar'ın işi kolaylaştı" sözleriyle dikkat çekti.

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7. kez evlenecek olan Seda Sayan: Ben takmayacağım da kim takacak?

"ÇAĞLAR TAM TUR YÜZÜK ALDI"

Ünlü şarkıcı, "Ben mücevher kadınıyım. Kadınların mücevhere ulaşması ve alım gücü artık kolaylaştı. Takıya düşkünlüğüm başka bir şey. Çağlar evlilik teklifi yüzüğü olarak tam tur bir yüzük aldı. Onun dışında takılarımı kendim alıyorum. Ben senelerin Seda'sıyım. Bende olmayacak da böyle görkemli yüzükler kimde olacak?" dedi.

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7. kez evlenecek olan Seda Sayan: Ben takmayacağım da kim takacak?

"GELİNLİĞİM SADE VE BARTISIZ OLACAK"

Düğünüyle ilgili detay veren Sayan, "Nikahımızı Prag Büyükelçimiz Egemen Bağış kıyacak. Şahitler hakkında detay vermek istemiyorum. Nikah sonrası bir yemek tertip etmeyi düşünüyoruz sadece. Gelinliğim sade ve abartısız olacak" ifadelerini kullandı.

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7. kez evlenecek olan Seda Sayan: Ben takmayacağım da kim takacak?

"ARTIK VOKALİSTLİĞİMİ YAPMAYACAK"

Çağlar Ökten'in artık vokalistliğini yapmayacağını da açıklayan sanatçı, "Çağlar vokalistliğimi yapıyordu ama artık yapmayacak. Tek başına sahneye çıkacak" şeklinde konuştu.