Kardeşlerim'in Süsen'i Lizge Cömert herkesi şaşırttı! Kimse böyle beklemiyordu...

Kardeşlerim ikinci sezonuyla ekran fırtınalar estirmeye devam ederken dizinin en çok konuşulan isimlerinden biri Süsen karakterine hayat veren Lizge Cömert oldu. Dizide Ömer'in aşkı Süsen'e hayat veren güzel oyuncu, izleyiciler tarafından yakın takibe alındı. Özel hayatı hakkında tüm detaylar araştırılan Cömer'in yaşı herkesi şaşırttı. Meğer Lizge Cömert hiç göründüğü gibi değilmiş. İşte detaylar...