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Kardeşlerim'in Süsen'i Lizge Cömert herkesi şaşırttı! Kimse böyle beklemiyordu...

Kardeşlerim ikinci sezonuyla ekran fırtınalar estirmeye devam ederken dizinin en çok konuşulan isimlerinden biri Süsen karakterine hayat veren Lizge Cömert oldu. Dizide Ömer'in aşkı Süsen'e hayat veren güzel oyuncu, izleyiciler tarafından yakın takibe alındı. Özel hayatı hakkında tüm detaylar araştırılan Cömer'in yaşı herkesi şaşırttı. Meğer Lizge Cömert hiç göründüğü gibi değilmiş. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 26.03.2022 14:11 Güncelleme Tarihi: 26.03.2022 14:13
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Kardeşlerim’in Süsen’i Lizge Cömert herkesi şaşırttı! Kimse böyle beklemiyordu...

Kardeşlerim dizisinde canlandırdığı Süsen karakteriyle ilk kez izleyici karşısına çıkan Lizge Cömert, yakın takibe alındı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kardeşlerim’in Süsen’i Lizge Cömert herkesi şaşırttı! Kimse böyle beklemiyordu...

Son dönemden adından sıkça söz ettiren güzel oyuncu, özel hayatıyla merak konusu oldu.

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Kardeşlerim’in Süsen’i Lizge Cömert herkesi şaşırttı! Kimse böyle beklemiyordu...

Lizge Cömert hakkında araştırma yapanlar yaşını duyunca şaştı kaldı. İşte başta Lizge Cömert olmak üzere ünlülerin merak edilen yaşları.

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Kardeşlerim’in Süsen’i Lizge Cömert herkesi şaşırttı! Kimse böyle beklemiyordu...

Seda Sayan - 30 Aralık 1962

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Kardeşlerim’in Süsen’i Lizge Cömert herkesi şaşırttı! Kimse böyle beklemiyordu...

Çağlar Ökten - 1987 doğumlu...