13 Ağustos 2024, Salı
Sahte Kabadayı filmi ile ilgili şaşırtan gerçek yıllar sonra ortaya çıktı! Kemal Sunal o sahneyi çekerken vatandaşlar...
Yeşilçam'ın efsane isimleri arasında yer alan Kemal Sunal'ın başrolünde olduğu onlarca film, günümüzde hala büyük bir ilgiyle izleniyor. Ancak bu filmlerin bazılarında zamanla fark edilen çekim hataları, izleyicileri şaşırtıyor. Son olarak 1976 yapımı "Sahte Kabadayı"da yıllar sonra ortaya çıkan bir çekim hatası dikkat çekti. Film, uzun yıllardır izleyicileri güldürürken, bir detayın nasıl bu kadar uzun süre fark edilemediği merak konusu oldu. İşte o çekim hatası...
Giriş Tarihi: 13.08.2024 09:20