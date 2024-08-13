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Haberler Galeri Sahte Kabadayı filmi ile ilgili şaşırtan gerçek yıllar sonra ortaya çıktı! Kemal Sunal o sahneyi çekerken vatandaşlar...

Sahte Kabadayı filmi ile ilgili şaşırtan gerçek yıllar sonra ortaya çıktı! Kemal Sunal o sahneyi çekerken vatandaşlar...

Yeşilçam'ın efsane isimleri arasında yer alan Kemal Sunal'ın başrolünde olduğu onlarca film, günümüzde hala büyük bir ilgiyle izleniyor. Ancak bu filmlerin bazılarında zamanla fark edilen çekim hataları, izleyicileri şaşırtıyor. Son olarak 1976 yapımı "Sahte Kabadayı"da yıllar sonra ortaya çıkan bir çekim hatası dikkat çekti. Film, uzun yıllardır izleyicileri güldürürken, bir detayın nasıl bu kadar uzun süre fark edilemediği merak konusu oldu. İşte o çekim hatası...

Giriş Tarihi: 13.08.2024 09:20
Sahte Kabadayı filmi ile ilgili şaşırtan gerçek yıllar sonra ortaya çıktı! Kemal Sunal o sahneyi çekerken vatandaşlar...

Türk sinemasının efsanevi ismi Kemal Sunal'ın başrolünde olduğu "Sahte Kabadayı" filmi TV'de sık sık yayınlanıyor. Ancak, bu filmler yıllarca izlense bile kimsenin fark edilemediği hatalarla gündeme geliyor.

Sahte Kabadayı filmi ile ilgili şaşırtan gerçek yıllar sonra ortaya çıktı! Kemal Sunal o sahneyi çekerken vatandaşlar...

1976 yapımı olan bu filmin başrollerinde Kemal Sunal, Suna Selen, Mümtaz Ener, Yavuz Selekman, Kazım Kartal, Hakkı Kıvanç gibi usta isimler yer alıyor.

Sahte Kabadayı filmi ile ilgili şaşırtan gerçek yıllar sonra ortaya çıktı! Kemal Sunal o sahneyi çekerken vatandaşlar...

İşte filmde fark edilemeyen çekkim hatası...

Sahte Kabadayı'nın bir sahnesinde Kemal Sunal araca binerken yapılan çekim hatası izleyicilerin gözünden kaçmadı. Arkası dönük bir şekilde araca binerken, arkadaki koskoca ekibin görüntüsü aracın dikiz aynasına yansıdı.

Sahte Kabadayı filmi ile ilgili şaşırtan gerçek yıllar sonra ortaya çıktı! Kemal Sunal o sahneyi çekerken vatandaşlar...

İşte sizler için derlediğimiz diğer dizi-filmlerdeki hatalar...

İbo ile Güllüşah

Sahte Kabadayı filmi ile ilgili şaşırtan gerçek yıllar sonra ortaya çıktı! Kemal Sunal o sahneyi çekerken vatandaşlar...

Yönetmenliğini Atıf Yılmaz'ın yaptığı 1977 yapımı filmde Kemal Sunal'ın sepettekileri indirdiği sahnede sepetin altındaki bir kişinin sepeti tuttuğu kameraya yansıyor.