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Haberler Galeri 5 yıllık dillere destan aşk! Çöp Adam’ın yıldızı Engin Altan Düzyatan'ın eski sevgilisi şoke etti

5 yıllık dillere destan aşk! Çöp Adam’ın yıldızı Engin Altan Düzyatan'ın eski sevgilisi şoke etti

Çöp Adam dizisiyle ekrana dönmeye hazırlanan Engin Altan Düzyatan gündeme oturdu. Yüzündeki değişim nedeniyle estetik yaptırdığı iddia edilen yakışıklı oyuncu, izleyiciler tarafından yakın takibe alındı. 2 çocuk babası olan ve Neslişah Alkoçlar ile evliliğiyle sanat dünyasının örnek çiftlerinden olan Düzyatan'a dair bilgileri araştıran seyirciler eski sevgilisini görünce şoke oldu. Aşk hayatıyla bir dönem magazin gündeminin parmakla gösterilen isimlerinden olan ünlü isimle evliliğin eşiğinden döndüğünü görünce şoke oldu. İşte Çöp Adam'ın yıldızı Engin Altan Düzyatan'ın eski sevgilisi...

Giriş Tarihi: 23.11.2022 12:53 Güncelleme Tarihi: 23.11.2022 12:53
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5 yıllık dillere destan aşk! Çöp Adam’ın yıldızı Engin Altan Düzyatan’ın eski sevgilisi şoke etti

Çöp Adam dizisinde canlandırdığı Tamer karakteriyle ekrana dönmeye hazırlanan Engin Altan Düzyatan gündeme oturdu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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5 yıllık dillere destan aşk! Çöp Adam’ın yıldızı Engin Altan Düzyatan’ın eski sevgilisi şoke etti

Yüzündeki değişim nedeniyle estetik yaptırdığı iddia edilen yakışıklı oyuncuya dair bilgileri araştıran seyirciler eski sevgilisini görünce şoke oldu.

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  • 120
5 yıllık dillere destan aşk! Çöp Adam’ın yıldızı Engin Altan Düzyatan’ın eski sevgilisi şoke etti

Aşk hayatıyla bir dönem magazin gündeminin parmakla gösterilen isimlerinden olan ünlü isimle evliliğin eşiğinden döndüğünü görünce şoke oldu. İşte Çöp Adam'ın yıldızı Engin Altan Düzyatan'ın eski sevgilisi...

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5 yıllık dillere destan aşk! Çöp Adam’ın yıldızı Engin Altan Düzyatan’ın eski sevgilisi şoke etti

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5 yıllık dillere destan aşk! Çöp Adam’ın yıldızı Engin Altan Düzyatan’ın eski sevgilisi şoke etti

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