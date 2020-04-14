5. sezon tarihi analizi! La Casa De Papel 5. kısım ne zaman çıkacak? La Casa De Papel 5. sezon fragmanı çıktı mı?

La Casa De Papel 5. kısım ne zaman çıkacak? İspanyol yapımı dizi La Casa De Papel'in 4. sezonu Nisan ayının ilk haftası seyirciyle buluştu. Dünya genelinde milyonlarca kişinin ilgisini çeken dizinin son sezonunda heyecan doruktaydı. Ekip içi gerilimin yükseldiği 4. sezonun ardından yeni sezon için araştırmalar başladı. Yapımcı Alex Pina, 4. sezonun iyi gitmesi halinde 5. sezonun olacağını müjdelemişti. Peki, La Casa De Papel 5. sezon tarihi açıklandı mı? La Casa De Papel 5. kısım ne zaman çıkacak? La Casa De Papel 5. sezon fragmanı çıktı mı? İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 14.04.2020 16:16 Güncelleme Tarihi: 14.04.2020 16:22 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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