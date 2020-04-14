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5. sezon tarihi analizi! La Casa De Papel 5. kısım ne zaman çıkacak? La Casa De Papel 5. sezon fragmanı çıktı mı?

La Casa De Papel 5. kısım ne zaman çıkacak? İspanyol yapımı dizi La Casa De Papel'in 4. sezonu Nisan ayının ilk haftası seyirciyle buluştu. Dünya genelinde milyonlarca kişinin ilgisini çeken dizinin son sezonunda heyecan doruktaydı. Ekip içi gerilimin yükseldiği 4. sezonun ardından yeni sezon için araştırmalar başladı. Yapımcı Alex Pina, 4. sezonun iyi gitmesi halinde 5. sezonun olacağını müjdelemişti. Peki, La Casa De Papel 5. sezon tarihi açıklandı mı? La Casa De Papel 5. kısım ne zaman çıkacak? La Casa De Papel 5. sezon fragmanı çıktı mı? İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 14.04.2020 16:16 Güncelleme Tarihi: 14.04.2020 16:22
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5. sezon tarihi analizi! La Casa De Papel 5. kısım ne zaman çıkacak? La Casa De Papel 5. sezon fragmanı çıktı mı?

La Casa De Papel 5. sezon ne zaman çıkacak? Netflix platformunda yayınlanan La Casa De Papel dizisinin 4. sezonu geçtiğimiz haftalarda seyirciyle buluştu. Ekip içi gerilimin yükseldiği 4. sezonun ardından yeni sezonun hangi tarihte çıkacağı araştırılmaya başlandı. Dizinin yapımcısı Alex Pina, 4. sezonun iyi gitmesi halinde 5. sezonun çıkacağını açıklamıştı. Peki, La Casa De Papel 5. sezon tarihi açıklandı mı? La Casa De Papel 5. kısım ne zaman çıkacak? La Casa De Papel 5. sezon fragmanı çıktı mı? İşte cevaplar...

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5. sezon tarihi analizi! La Casa De Papel 5. kısım ne zaman çıkacak? La Casa De Papel 5. sezon fragmanı çıktı mı?

LA CASA DE PAPEL 5. KISIM NE ZAMAN ÇIKACAK?

Dizinin yapımcısı Alex Pina yaptığı açıklamada, dördüncü sezonun iyi gitmesi durumunda 5. sezon çekimlerine başlanacağını bildirmişti. Yeni sezon çekimlerine başlama kararı alınsa bile, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle yeni sezonun 2021 sonu 2022 yılının ilk aylarında izleyiciyle buluşamayacağı tahminler arasında.

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5. sezon tarihi analizi! La Casa De Papel 5. kısım ne zaman çıkacak? La Casa De Papel 5. sezon fragmanı çıktı mı?

LA CASA DE PAPEL 4. SEZONDA NELER YAŞANDI?

4. sezon 1. bölüm özeti: Öfke ve üzüntü, ekip içindeki gerilimi yükseltir. Yas tutmakta olan Profesör, cüretkâr ve tehlikeli bir kaçma girişiminde bulunur.

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5. sezon tarihi analizi! La Casa De Papel 5. kısım ne zaman çıkacak? La Casa De Papel 5. sezon fragmanı çıktı mı?

4. sezon 2. bölüm özeti: Palermo, yaptıklarıyla grubu şaşırtır. Sierra, sorguladığı kişiyi bir anlaşma yapmaya zorlar. Profesör, abisinin düğününü anımsar.

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5. sezon tarihi analizi! La Casa De Papel 5. kısım ne zaman çıkacak? La Casa De Papel 5. sezon fragmanı çıktı mı?

4. sezon 3. bölüm özeti: Profesör'ün köstebeği, mesajını çadırdaki kişiye iletmeye çalışır. Denver'ın Monica ile Rio'nun dostluğu konusunda duyduğu kıskançlık daha da artar.