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Haberler Galeri 5. sezon müjdesi! La Casa De Papel 5. kısım ne zaman çıkacak? Yeni sezon kadrosu şekilleniyor

5. sezon müjdesi! La Casa De Papel 5. kısım ne zaman çıkacak? Yeni sezon kadrosu şekilleniyor

La Casa De Papel 5. sezon ne zaman çıkacak? 2020 Nisan ayında dördüncü sezonuyla seyirci karşısına çıkan La Casa De Papel dizisinin yeni sezonuna dair ipuçları gelmeye başladı. Dizinin koronavirüs salgını nedeniyle 5. sezon çekimlerinin ertelendiği duyurulsa da, sosyal medyada yeni sezon hazırlıkların başladığı iddia edildi. Diziye katılacak yeni isimler de belli olmaya başladı. Peki, La Casa De Papel 5. kısım ne zaman çıkacak La Casa De Papel 5. yeni sezon ne zaman? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 31.08.2020 16:31 Güncelleme Tarihi: 31.08.2020 16:34
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5. sezon müjdesi! La Casa De Papel 5. kısım ne zaman çıkacak? Yeni sezon kadrosu şekilleniyor

La Casa De Papel 5. sezon ne zaman? Netflix platformunda seyirciyle buluşan La Casa De Papel dizisinin yeni sezon hazırlıkları başladı. Dördüncü sezonuyla izleyiciyi ekran başına kilitleyen dizinin 5. sezonunun ne zaman çıkacağı merak ediliyor. Son sezonu tamamlayan seyirciler, yeni sezon tarihi ile ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Peki, La Casa De Papel 5. kısım ne zaman çıkacak La Casa De Papel 5. yeni sezon ne zaman? İşte merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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5. sezon müjdesi! La Casa De Papel 5. kısım ne zaman çıkacak? Yeni sezon kadrosu şekilleniyor

LA CASA DE PAPEL'E YENİ KARAKTERLER GELİYOR

La Casa De Papel'in yeni sezonundan itibaren Miguel Angel Silvestre ve Patrick Criado'nun diziye dahil olacağı bildirildi. Ancak oyuncuların hangi karakteri canlandıracağı henüz bilinmiyor.

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5. sezon müjdesi! La Casa De Papel 5. kısım ne zaman çıkacak? Yeni sezon kadrosu şekilleniyor

LA CASA DE PAPEL 5. SEZON NE ZAMAN?

La Casa De Papel'in 5. sezon çekimlerinin Ağustos'ta başayacağı konuşuluyordu. Dizinin 2021'in ikinci yarısına doğru çıkması bekleniyor.

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5. sezon müjdesi! La Casa De Papel 5. kısım ne zaman çıkacak? Yeni sezon kadrosu şekilleniyor

LA CASA DE PAPEL 4. SEZONDA NELER YAŞANDI?

1. bölüm özeti: Öfke ve üzüntü, ekip içindeki gerilimi yükseltir. Yas tutmakta olan Profesör, cüretkâr ve tehlikeli bir kaçma girişiminde bulunur.

2. bölüm özeti: Palermo, yaptıklarıyla grubu şaşırtır. Sierra, sorguladığı kişiyi bir anlaşma yapmaya zorlar. Profesör, abisinin düğününü anımsar.

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5. sezon müjdesi! La Casa De Papel 5. kısım ne zaman çıkacak? Yeni sezon kadrosu şekilleniyor

3. bölüm özeti: Profesör'ün köstebeği, mesajını çadırdaki kişiye iletmeye çalışır. Denver'ın Monica ile Rio'nun dostluğu konusunda duyduğu kıskançlık daha da artar.

4. bölüm özeti: Geçmişte Berlin, Gandia'nın operasyonun başına bela olacağını tahmin eder. Sierra'nın Lizbon'u sorgulaması kişisel bir açıklamaya yol açar.