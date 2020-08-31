5. sezon müjdesi! La Casa De Papel 5. kısım ne zaman çıkacak? Yeni sezon kadrosu şekilleniyor

La Casa De Papel 5. sezon ne zaman? Netflix platformunda seyirciyle buluşan La Casa De Papel dizisinin yeni sezon hazırlıkları başladı. Dördüncü sezonuyla izleyiciyi ekran başına kilitleyen dizinin 5. sezonunun ne zaman çıkacağı merak ediliyor. Son sezonu tamamlayan seyirciler, yeni sezon tarihi ile ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Peki, La Casa De Papel 5. kısım ne zaman çıkacak La Casa De Papel 5. yeni sezon ne zaman? İşte merak edilenler...