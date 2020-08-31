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5. sezon müjdesi! La Casa De Papel 5. kısım ne zaman çıkacak? Yeni sezon kadrosu şekilleniyor
La Casa De Papel 5. sezon ne zaman çıkacak? 2020 Nisan ayında dördüncü sezonuyla seyirci karşısına çıkan La Casa De Papel dizisinin yeni sezonuna dair ipuçları gelmeye başladı. Dizinin koronavirüs salgını nedeniyle 5. sezon çekimlerinin ertelendiği duyurulsa da, sosyal medyada yeni sezon hazırlıkların başladığı iddia edildi. Diziye katılacak yeni isimler de belli olmaya başladı. Peki, La Casa De Papel 5. kısım ne zaman çıkacak La Casa De Papel 5. yeni sezon ne zaman? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 31.08.2020 16:31 Güncelleme Tarihi: 31.08.2020 16:34
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