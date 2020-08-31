Gençliğim Eyvah'ın yıldızı Elif Doğan ortaya çıkan fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı!

Gençliğim Eyvah'ta Azra karakterine hayat veren Elif Doğan sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden biri oldu. Başarılı oyunculuğu kadar güzelliğiyle de dikkat çeken genç oyuncu paylaştığı çocukluk fotoğraflarıyla ilgi odağı oldu. İşte Elif Doğan'ın beğeni yağan çocukluk fotoğrafları…