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3 yıl hapsi istenmişti! Buse Terim’den karşı hamle geldi

Fatih Terim'in kızı Buse Terim, sahibi olduğu markanın logosu nedeniyle iş insanı İbrahim Salman ile mahkemelik oldu. Salman'a ait bir logoyla markasını tanıtan Terim hakkında marka hakkını ihlal suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Suçlamalar sonrası harekete geçen Terim'den karşı atak geldi; mahkemeye başvuran ünlü isim, markaya tedbir kararı koydurdu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 23.03.2022 10:53
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3 yıl hapsi istenmişti! Buse Terim’den karşı hamle geldi

Buse Terim, İbrahim Salman adlı kişinin şikayetiyle şoke olmuştu! Salman, Terim'in sahibi olduğu markanın, kendisine ait olan logoyla tanıtıldığını iddia edip dava açmıştı.

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3 yıl hapsi istenmişti! Buse Terim’den karşı hamle geldi

Buse Terim, bunun üzerine mahkemeye başvurarak Salman'ın 5 yıl boyunca bu markayı kullanmadığını ve bu nedenle marka hakkının iptal edilmesi gerektiğini ileri sürdü.

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3 yıl hapsi istenmişti! Buse Terim’den karşı hamle geldi

Ayrıca menfi tespit davası açarak, markasının Salman'ın markasına benzemediğini belirtti. Mahkeme, davayı kabul etti ve markaya tedbir kararı koydu.

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3 yıl hapsi istenmişti! Buse Terim’den karşı hamle geldi

NELER OLMUŞTU?

Buse Terim Bahçekapılı, markasını 2013 yılında tescil ettirdi. İş insanı İbrahim Salman, bir süre önce Terim'in kendisine ait olan logoyu kullanarak tanıtım yapmaya başladığı iddiasında bulundu.

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3 yıl hapsi istenmişti! Buse Terim’den karşı hamle geldi

Salman, kendisine ait markasını izinsiz kullanarak haksız rekabet oluşturduğu iddiasıyla Buse Terim Bahçekapılı hakkında suç duyurusunda bulundu. Bahçekapılı ise iddiaları reddederek tespit davası açtı.