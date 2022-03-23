23 Mart 2022, Çarşamba
3 yıl hapsi istenmişti! Buse Terim’den karşı hamle geldi
Fatih Terim'in kızı Buse Terim, sahibi olduğu markanın logosu nedeniyle iş insanı İbrahim Salman ile mahkemelik oldu. Salman'a ait bir logoyla markasını tanıtan Terim hakkında marka hakkını ihlal suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Suçlamalar sonrası harekete geçen Terim'den karşı atak geldi; mahkemeye başvuran ünlü isim, markaya tedbir kararı koydurdu. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 23.03.2022 10:53
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