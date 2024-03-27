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3 ayrı dava açtılar! Buse Terim ve Volkan Bahçekapılı hedef şaşırttı! Bambaşka bir yerde boşandılar...

Fatih Terim'in ünlü kızı Buse Terim ile iVolkan Bahçekapılı boşanma haberiyle magazin gündemine bomba gibi düştü. Çift, dün tek celsede 10 yıllık evliliklerini anlaşmalı olarak sona erdirdi. Ancak bu durum, sıradan bir boşanma sürecinden farklıydı. Boşanma sonrası Buse Terim'in açıklaması dikkat çekerken, davaya ilişkin ortaya çıkan bir detay ise herkesi şaşırttı. Buse Terim ile Volkan Bahçekapılı üç dava açıp hedef şaşırttı. Ünlü çift, bakın nerede boşandı...

Giriş Tarihi: 27.03.2024 11:05
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3 ayrı dava açtılar! Buse Terim ve Volkan Bahçekapılı hedef şaşırttı! Bambaşka bir yerde boşandılar...

Buse Terim ve Volkan Bahçekapılı, 2014 yılında dünya evine girmiş ve evliliklerini Nil ve Naz adını verdikleri iki kızlarıyla taçlandırmışlardı. Ünlü çift, son zamanlarda sosyal medya hesaplarından birbirlerini takip etmeyi bırakmalarıyla birlikte ilişkilerinde sorunlar olduğu dedikoduları ortaya atılmıştı.

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3 ayrı dava açtılar! Buse Terim ve Volkan Bahçekapılı hedef şaşırttı! Bambaşka bir yerde boşandılar...

İkilinin bu hamlesi, ayrılık iddialarını güçlendirmiş olsa da, çift bir süre sonra birlikte olduklarına dair işaretler verdi. İkili, ne yazık ki, aşklarına bir şans daha verme kararı alarak evliliklerini sürdürmeye çalışsalar da başarılı olamadı.

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3 ayrı dava açtılar! Buse Terim ve Volkan Bahçekapılı hedef şaşırttı! Bambaşka bir yerde boşandılar...

Buse Terim ve Volkan Bahçekapılı'nın 10 yıllık evliliklerini anlaşmalı olarak sona erdirme kararı aldıkları ortaya çıktı. Kısa bir süre sonra ise çiftin boşanma işlemlerinin tek celsede tamamlandığı öğrenildi.

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3 ayrı dava açtılar! Buse Terim ve Volkan Bahçekapılı hedef şaşırttı! Bambaşka bir yerde boşandılar...

HEDEF ŞAŞIRTTILAR!

Buse Terim'in "evlilik birliğinin temelinden sarsılması" gerekçesiyle açtığı anlaşmalı boşanma davası dün saat 10.15'te İstanbul Beykoz Adliyesi'nde görüldü.

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3 ayrı dava açtılar! Buse Terim ve Volkan Bahçekapılı hedef şaşırttı! Bambaşka bir yerde boşandılar...

Buse Terim ile Volkan Bahçekapılı, tek celsede boşandı. Ancak düşünüldüğü gibi İstanbul'da değil bambaşka bir yerde boşandılar.