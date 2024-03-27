3 ayrı dava açtılar! Buse Terim ve Volkan Bahçekapılı hedef şaşırttı! Bambaşka bir yerde boşandılar...

Fatih Terim'in ünlü kızı Buse Terim ile iVolkan Bahçekapılı boşanma haberiyle magazin gündemine bomba gibi düştü. Çift, dün tek celsede 10 yıllık evliliklerini anlaşmalı olarak sona erdirdi. Ancak bu durum, sıradan bir boşanma sürecinden farklıydı. Boşanma sonrası Buse Terim'in açıklaması dikkat çekerken, davaya ilişkin ortaya çıkan bir detay ise herkesi şaşırttı. Buse Terim ile Volkan Bahçekapılı üç dava açıp hedef şaşırttı. Ünlü çift, bakın nerede boşandı...