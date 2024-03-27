27 Mart 2024, Çarşamba
9 kilo veren Şarkıcı Zara bakın nasıl zayıflamış! Takipçileriyle paylaştı! "Görseniz inanmazsınız"
Ünlülerin zayıflama sırları merak edilenler konuları arasında yer alıyor. Uzun zamandır verdiği kilolarla dikkat çeken Şarkıcı Zara, sosyal medyada gündem olmayı başardı. Türk halk müziğinin önemli isimlerinden biri olan Zara, çocuk yaşta şöhret basamaklarını tırmanarak geniş bir hayran kitlesine sahip oldu. Son olarak verdiği kilolarla dikkatleri üzerine çeken Zara, hayranlarının beğenisini kazandı. İşte ünlü şarkıcı 9 kiloyu bakın nasıl vermiş...
Giriş Tarihi: 27.03.2024 09:52
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