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9 kilo veren Şarkıcı Zara bakın nasıl zayıflamış! Takipçileriyle paylaştı! "Görseniz inanmazsınız"

Ünlülerin zayıflama sırları merak edilenler konuları arasında yer alıyor. Uzun zamandır verdiği kilolarla dikkat çeken Şarkıcı Zara, sosyal medyada gündem olmayı başardı. Türk halk müziğinin önemli isimlerinden biri olan Zara, çocuk yaşta şöhret basamaklarını tırmanarak geniş bir hayran kitlesine sahip oldu. Son olarak verdiği kilolarla dikkatleri üzerine çeken Zara, hayranlarının beğenisini kazandı. İşte ünlü şarkıcı 9 kiloyu bakın nasıl vermiş...

Giriş Tarihi: 27.03.2024 09:52
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9 kilo veren Şarkıcı Zara bakın nasıl zayıflamış! Takipçileriyle paylaştı! Görseniz inanmazsınız

Şarkıcı Zara, gerçek adıyla Neşe Yılmaz, yaşadığı değişimle adından söz ettirmeye devam ediyor.

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9 kilo veren Şarkıcı Zara bakın nasıl zayıflamış! Takipçileriyle paylaştı! Görseniz inanmazsınız

Ünlü şarkıcı, son olarak verdiği kilolarla hayranlarının beğenisini topladı.

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9 kilo veren Şarkıcı Zara bakın nasıl zayıflamış! Takipçileriyle paylaştı! Görseniz inanmazsınız

Güzelliğiyle mest eden şarkıcı Zara kilo verme yöntemini de takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.

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9 kilo veren Şarkıcı Zara bakın nasıl zayıflamış! Takipçileriyle paylaştı! Görseniz inanmazsınız

Tam olarak 9 kilo veren Zara, yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"KABAK ÇEKİRDEĞİ YAĞI İSTİYORUM"

"D vitamini öğlen zamanı (damla olarak) ve kabak çekirdeği yağı ile alıyorum. Mümkün mertebe ev yemeği ve sebze ağırlıklı besleniyorum. Ekmek dahi evde minik minik kurabiye gibi yapıyoruz. Porsiyonlarım o kadar küçük ki görseniz inanmazsınız. Yemekle birlikte sıvı tüketmemeye çalışıyorum ki mide asidini çoğaltmasın diye. Daha iyi sindirim için...

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9 kilo veren Şarkıcı Zara bakın nasıl zayıflamış! Takipçileriyle paylaştı! Görseniz inanmazsınız

"EN ÖNEMLİSİ DE STRES"

Güneş batınca bir şey yememeye çalışıyorum. Spor ve haftanın 3 günü yürüyüş mümkün olan her zamanda! En önemlisi de stres... Bir kurtulun kafanızın içindeki seslerden deniz, kum, güneş, kelebekler moduna geçin içinizde. İnanın çok fark ediyor. Haklı değil, mutlu olmayı seçiyorum. Sizi deli eden insanlara öfkelenmekten vazgeçin çünkü değişmiyorlar ve siz öfke merkezi olan karaciğerinizi yormuş oluyorsunuz sadece...