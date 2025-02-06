06 Şubat 2025, Perşembe
2 yıl önce evlendiler! Başka Bir Gün'ün Nehir'i Ezgi Mola'nın eşi bakın kim
atv'nin yeni dizisi Başka Bir Gün'de Nehir karakterine hayat veren Ezgi Mola, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da dikkat çekiyor. 2023 yılında ilk kez anne olan başarılı oyuncu, son olarak gözlerden uzak büyüttüğü oğluyla paylaşımda bulundu. Bunun üzerine ünlü oyuncunun eşi de merak edilip araştırılmaya başladı. Ezgi Mola'nın eşi de ünlüler tarafından bilinen bir isim çıktı.
Giriş Tarihi: 06.02.2025 11:56 Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 11:56