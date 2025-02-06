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2 yıl önce evlendiler! Başka Bir Gün'ün Nehir'i Ezgi Mola'nın eşi bakın kim

atv'nin yeni dizisi Başka Bir Gün'de Nehir karakterine hayat veren Ezgi Mola, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da dikkat çekiyor. 2023 yılında ilk kez anne olan başarılı oyuncu, son olarak gözlerden uzak büyüttüğü oğluyla paylaşımda bulundu. Bunun üzerine ünlü oyuncunun eşi de merak edilip araştırılmaya başladı. Ezgi Mola'nın eşi de ünlüler tarafından bilinen bir isim çıktı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 06.02.2025 11:56 Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 11:56
2 yıl önce evlendiler! Başka Bir Gün’ün Nehir’i Ezgi Mola’nın eşi bakın kim

Doğum yaptıktan sonra oyunculuğa ara veren başarılı oyuncu Ezgi Mola, atv'nin yeni dizisi "Başka Bir Gün" ile ekranlara geri döndü.

2 yıl önce evlendiler! Başka Bir Gün’ün Nehir’i Ezgi Mola’nın eşi bakın kim

İlk bölümüyle beğenileri toplayan dizisi "Nehir" karakterini canlandıran başarılı oyuncu, özel hayatıyla da adından söz ettiriyor...

2 yıl önce evlendiler! Başka Bir Gün’ün Nehir’i Ezgi Mola’nın eşi bakın kim

23 Kasım 2023 tarihinde oğlu Can'ı kucağına alarak ilk kez anne olmanın mutluluğunu yaşayan Ezgi Mola, Instagram hesabından yeni bir paylaşımda bulundu.

2 yıl önce evlendiler! Başka Bir Gün’ün Nehir’i Ezgi Mola’nın eşi bakın kim

Güzel oyuncu, gözlerden uzak büyüttüğü oğlunun sevimli hallerini takipçileriyle de paylaştı.

2 yıl önce evlendiler! Başka Bir Gün’ün Nehir’i Ezgi Mola’nın eşi bakın kim

Mola, Instagram hesabının hikaye kısmından yayınladığı videoya "Ağaç yaşken eğilir" notunu düştü.

2 yıl önce evlendiler! Başka Bir Gün’ün Nehir’i Ezgi Mola’nın eşi bakın kim

Bunun üzerine güzel oyuncunun eşi de merak konusu oldu.

2 yıl önce evlendiler! Başka Bir Gün’ün Nehir’i Ezgi Mola’nın eşi bakın kim

Ezgi Mola, yaklaşık dört yıldır aşk yaşadığı işletmeci Mustafa Aksallı ile 2023'te sade bir törenle dünyaevine girmişti. Çift, 2023 yılında oğulları Can'ı kucaklarına almıştı.

2 yıl önce evlendiler! Başka Bir Gün’ün Nehir’i Ezgi Mola’nın eşi bakın kim

1985 yılında İzmir'de doğan Mustafa Aksakallı, şu anda Alaçatı'da ünlü isimlerin uğrak noktası olan bir mekanın işletmeciliğini yapıyor.

2 yıl önce evlendiler! Başka Bir Gün’ün Nehir’i Ezgi Mola’nın eşi bakın kim

İşte Ezgi Mola'nın eşi Mustafa Aksakallı

2 yıl önce evlendiler! Başka Bir Gün’ün Nehir’i Ezgi Mola’nın eşi bakın kim

İşte Ezgi Mola'nın eşi Mustafa Aksakallı