18 Aralık Masterchef eleme adayları kim oldu? Masterchef eleme potasında yeni isim…

Masterchef eleme adayları 18 Aralık akşamı Masterchef son bölüm sonrası araştırılıyor. Masterchef eleme adayları belli oldu. Masterchef eleme potasına yeni bir isim daha girdi. Ekin, Cemre ve Güzide arasında eleme potasında kıyasıya bir rekabet yaşandı. Peki, 18 Aralık Masterchef eleme adayları kimdir? Bu hafta yapılan diğer yarışmalarda iki eleme adayı daha belli olmuştu. 3 eleme adayının belli olmasıyla birlikte, yarışmaya veda eden isim Cuma günü belli olacak.