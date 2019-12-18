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18 Aralık Masterchef eleme adayları kim oldu? Masterchef eleme potasında yeni isim…

Masterchef eleme adayları 18 Aralık akşamı Masterchef son bölüm sonrası araştırılıyor. Masterchef eleme adayları belli oldu. Masterchef eleme potasına yeni bir isim daha girdi. Ekin, Cemre ve Güzide arasında eleme potasında kıyasıya bir rekabet yaşandı. Peki, 18 Aralık Masterchef eleme adayları kimdir? Bu hafta yapılan diğer yarışmalarda iki eleme adayı daha belli olmuştu. 3 eleme adayının belli olmasıyla birlikte, yarışmaya veda eden isim Cuma günü belli olacak.

Giriş Tarihi: 18.12.2019 23:37 Güncelleme Tarihi: 18.12.2019 23:38
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18 Aralık Masterchef eleme adayları kim oldu? Masterchef eleme potasında yeni isim…

Masterchef eleme adayları 18 Aralık akşamı yayınlanan son bölümde belli oldu. Masterchef eleme adayları kim oldu? Her hafta izleyenleri ekran başına kilitleyen yarışma programında final haftası öncesi son eleme heyecanı yaşanıyor. Masterchef eleme adayları belli oldu. Peki, Masterchef eleme adayları kim oldu? Son eleme adayının belirlendiği çarşamba gecesine yarışmaya davet edilen Yasin Obuz damga vurdu. Yasin et çalarken yakalandı.

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18 Aralık Masterchef eleme adayları kim oldu? Masterchef eleme potasında yeni isim…

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

Masterchef'te Pazartesi günü Demet Akalın- Okan Kurt çifti ile Alişan ve eşi Buse Varol süprizi yaşanmıştı. Ünlülerle olan oyunun ardından eleme adayının belirlendiği yarışa geçildi.

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18 Aralık Masterchef eleme adayları kim oldu? Masterchef eleme potasında yeni isim…

Bu ilk eleme oyununda potadan Cemre birinci çıktı. Eleme adayı ise sona kalan Alican oldu.

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18 Aralık Masterchef eleme adayları kim oldu? Masterchef eleme potasında yeni isim…

Masterchef'te Salı yarışmacılara aileleri eşlik etti. Batuhan annesi, Cemre anneannesi, Ekin kız kardeşi, Alican ise kuzeni ile yarıştı.

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18 Aralık Masterchef eleme adayları kim oldu? Masterchef eleme potasında yeni isim…

10 bin liralık ödülü kazanan Batuhan ile annesi oldu. Ardından yapılan eleme oyununda potadan birinci çıkan yine Cemre oldu.