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15 Temmuz darbe girişiminin 8. yılı: Ünlülerden 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü paylaşımları...

15 Temmuz 20216' daki hain darbe girişiminin üzerinden 8 yıl geçti. Türkiye, şehitlerini unutmadı. Ünlü isimler, 15 Temmuz'da gerçekleşen darbe girişiminin yıl dönümünde, sosyal medya hesaplarından art arda paylaşımlarda bulunarak şehitlerimizi andılar. İşte ünlülerin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajları...

ahaber.com.tr
Giriş: 15.07.2024 11:52 Güncelleme: 15.07.2024 12:02
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15 Temmuz darbe girişiminin 8. yılı: Ünlülerden 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü paylaşımları...

15 Temmuz 2016' daki FETÖ'cü darbe girişiminin 8.yılı... Türkiye, o karanlık gecede milli iradesine ve demokrasisine sahip çıkmak için büyük bir mücadele verdi. Gencinden yaşlısına, kadınından çocuğuna kadar 80 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, demokrasiye ve milli iradeye sahip çıkmak için sokaklara döküldü.

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15 Temmuz darbe girişiminin 8. yılı: Ünlülerden 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü paylaşımları...

15 Temmuz'da gerçekleşen hain darbe girişiminin yıl dönümünde ünlü isimler de sosyal medya hesaplarından peş peşe paylaşımlarda bulundu.

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15 Temmuz darbe girişiminin 8. yılı: Ünlülerden 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü paylaşımları...

Demet Akalın

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15 Temmuz darbe girişiminin 8. yılı: Ünlülerden 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü paylaşımları...

Hakan Ural

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15 Temmuz darbe girişiminin 8. yılı: Ünlülerden 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü paylaşımları...

Esra Erol