15 Temmuz darbe girişiminin 8. yılı: Ünlülerden 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü paylaşımları...

15 Temmuz 2016' daki FETÖ'cü darbe girişiminin 8.yılı... Türkiye, o karanlık gecede milli iradesine ve demokrasisine sahip çıkmak için büyük bir mücadele verdi. Gencinden yaşlısına, kadınından çocuğuna kadar 80 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, demokrasiye ve milli iradeye sahip çıkmak için sokaklara döküldü.