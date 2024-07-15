15 Temmuz 2024, Pazartesi
15 Temmuz darbe girişiminin 8. yılı: Ünlülerden 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü paylaşımları...
15 Temmuz 20216' daki hain darbe girişiminin üzerinden 8 yıl geçti. Türkiye, şehitlerini unutmadı. Ünlü isimler, 15 Temmuz'da gerçekleşen darbe girişiminin yıl dönümünde, sosyal medya hesaplarından art arda paylaşımlarda bulunarak şehitlerimizi andılar. İşte ünlülerin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajları...
Giriş: 15.07.2024 11:52 Güncelleme: 15.07.2024 12:02
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