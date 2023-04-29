1 haftada tığ gibi yapan Hande Erçel diyeti! O eski halinden eser kalmadı! Yüzünü incelten formül ise...

"BİR HAFTADA 5 KİLO VERDİM"

Erçel oyunculuğun ilk dönemleriyle ilgili "Karşıma kilo sorunu çıktı. Bana 'zayıfla' dediler. Ben de bir haftada 5 kilo verdim. Kısa sürede sağlıklı bir diyet yaptım ve spor yaptım.