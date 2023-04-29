29 Nisan 2023, Cumartesi
1 haftada tığ gibi yapan Hande Erçel diyeti! O eski halinden eser kalmadı! Yüzünü incelten formül ise...
Bir deri bir kemiğe dönmüştü! 1 haftada 5 kilo veren Hande Erçel, zayıflık sırrı açıkladı. Son zamanlarda ünlülerin zayıflık sırları, kilo vermek isteyenlerin dikkatini çekiyor. Kariyerinin ilk yıllarında kilosuyla gündeme gelen Erçel ise şimdilerde fit görünütüsüyle adından söz ettiriyor. Özellikle yüzünün günden güne incelmesi akıllara "estetik mi yaptırdı?" sorusunu getirdi. Güzel oyuncunun eski hallerini gündeme getiren sosyal medya kullanıcıları, "o eski halinden eser yok şimdi" gibi yorumlarda bulundu. İşte, Hande Erçel'in mum gibi eriten diyeti...
Giriş Tarihi: 29.04.2023 16:18 Güncelleme Tarihi: 29.04.2023 16:25
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