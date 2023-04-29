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1 haftada tığ gibi yapan Hande Erçel diyeti! O eski halinden eser kalmadı! Yüzünü incelten formül ise...

Bir deri bir kemiğe dönmüştü! 1 haftada 5 kilo veren Hande Erçel, zayıflık sırrı açıkladı. Son zamanlarda ünlülerin zayıflık sırları, kilo vermek isteyenlerin dikkatini çekiyor. Kariyerinin ilk yıllarında kilosuyla gündeme gelen Erçel ise şimdilerde fit görünütüsüyle adından söz ettiriyor. Özellikle yüzünün günden güne incelmesi akıllara "estetik mi yaptırdı?" sorusunu getirdi. Güzel oyuncunun eski hallerini gündeme getiren sosyal medya kullanıcıları, "o eski halinden eser yok şimdi" gibi yorumlarda bulundu. İşte, Hande Erçel'in mum gibi eriten diyeti...

Giriş Tarihi: 29.04.2023 16:18 Güncelleme Tarihi: 29.04.2023 16:25
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1 haftada tığ gibi yapan Hande Erçel diyeti! O eski halinden eser kalmadı! Yüzünü incelten formül ise...

1 haftada 5 kilo vermişti! Hande Erçel'in zayıflık sırrını verdi. Şimdilerde fit gürüntüsüyle adından söz ettiren oyuncu Hande Erçel'in nasıl zayıfladığı merak konusu oldu. Kariyerinin ilk yıllarında özellikle yanaklarındaki kilosuyla gündeme gelen Erçel, yaptırdığı estetiklerle bambaşka birine dönüştü. Sosyal medyayı aktif kullanan güzel oyuncu, düzgün fiziğiyle görenleri kıskandırıyor. İşte, Hande Erçel'i dal gibi zayıflatan diyet...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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1 haftada tığ gibi yapan Hande Erçel diyeti! O eski halinden eser kalmadı! Yüzünü incelten formül ise...

"BİR HAFTADA 5 KİLO VERDİM"

Erçel oyunculuğun ilk dönemleriyle ilgili "Karşıma kilo sorunu çıktı. Bana 'zayıfla' dediler. Ben de bir haftada 5 kilo verdim. Kısa sürede sağlıklı bir diyet yaptım ve spor yaptım.

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1 haftada tığ gibi yapan Hande Erçel diyeti! O eski halinden eser kalmadı! Yüzünü incelten formül ise...

Bir hafta sonra gittiğimde oldukça inançlı olduğumu da gördükleri için Selin karakterini aldım." dedi.

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1 haftada tığ gibi yapan Hande Erçel diyeti! O eski halinden eser kalmadı! Yüzünü incelten formül ise...

Hande Erçel yaptığı açıklamada, "1 haftada 5 kilo! O sürede sadece sıvıyla beslendim. Çorba ve su ile yaşadım. Şu anda da hâlâ kilomu korumaya dikkat ediyorum." ifadelerini kullandı.

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1 haftada tığ gibi yapan Hande Erçel diyeti! O eski halinden eser kalmadı! Yüzünü incelten formül ise...

Hande Erçel, kilo vermek için öncelikle beslenme düzenine dikkat etti. Şeker ve karbonhidratı hayatından tamamen çıkardı.