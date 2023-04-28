Ateş Kuşları’nın Nazmiye’si Boncuk Yılmaz’ın eşini gören şaştı kaldı! 10 yıldır evlilermiş...

Ateş Kuşları dizisi ilk bölümden itibaren izleyicileri ekran başına kilitlerken dizi oyuncuları da yakın takibe alındı. Canlandırdığı Nazmiye karakteriyle Ateş Kuşları'na damgasını vuran Boncuk Yılmaz özel hayatıyla mercek altına alındı. Yılmaz'ın 10 sene önce nikah masasına oturduğu oyuncu eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Boncuk Yılmaz'ın eşi kimmiş...