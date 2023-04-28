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Ateş Kuşları’nın Nazmiye’si Boncuk Yılmaz’ın eşini gören şaştı kaldı! 10 yıldır evlilermiş...

Ateş Kuşları dizisi ilk bölümden itibaren izleyicileri ekran başına kilitlerken dizi oyuncuları da yakın takibe alındı. Canlandırdığı Nazmiye karakteriyle Ateş Kuşları'na damgasını vuran Boncuk Yılmaz özel hayatıyla mercek altına alındı. Yılmaz'ın 10 sene önce nikah masasına oturduğu oyuncu eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Boncuk Yılmaz'ın eşi kimmiş...

Giriş Tarihi: 28.04.2023 17:06 Güncelleme Tarihi: 28.04.2023 17:06
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Ateş Kuşları’nın Nazmiye’si Boncuk Yılmaz’ın eşini gören şaştı kaldı! 10 yıldır evlilermiş...

Ateş Kuşları dizisinde canlandırdığı Nazmiye karakteriyle adından söz ettiren Boncuk Yılmaz, izleyiciler tarafından yakın takibe alındı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Ateş Kuşları’nın Nazmiye’si Boncuk Yılmaz’ın eşini gören şaştı kaldı! 10 yıldır evlilermiş...

Başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle adından söz ettiren Yılmaz'ın gerçek hayattaki eşi de çok ünlü bir oyuncu çıktı.

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Ateş Kuşları’nın Nazmiye’si Boncuk Yılmaz’ın eşini gören şaştı kaldı! 10 yıldır evlilermiş...

Boncuk Yılmaz'ın 10 sene önce nikah masasına oturduğu oyuncu eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Boncuk Yılmaz'ın eşi kimmiş...

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Ateş Kuşları’nın Nazmiye’si Boncuk Yılmaz’ın eşini gören şaştı kaldı! 10 yıldır evlilermiş...

BERİL POZAM'IN SEVGİLİSİ ERDEM KAYNARCA

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Ateş Kuşları’nın Nazmiye’si Boncuk Yılmaz’ın eşini gören şaştı kaldı! 10 yıldır evlilermiş...

BERİL POZAM'IN SEVGİLİSİ ERDEM KAYNARCA