03 Mayıs 2023, Çarşamba
1 haftada tığ gibi yapan Hande Erçel diyeti! Asıl o formül dikkat çekti! O eski halinden eser kalmadı! Zayıflığından ise...
1 haftada 5 kilo vermişti! Hande Erçel'in zayıflık sırrını verdi. Şimdilerde fit gürüntüsüyle adından söz ettiren oyuncu Hande Erçel'in nasıl zayıfladığı merak konusu oldu. Kariyerinin ilk yıllarında özellikle yanaklarındaki kilosuyla gündeme gelen Erçel, yaptırdığı estetiklerle bambaşka birine dönüştü. Sosyal medyayı aktif kullanan güzel oyuncu, düzgün fiziğiyle görenleri kıskandırıyor. İşte, Hande Erçel'i dal gibi zayıflatan diyet...
Giriş Tarihi: 03.05.2023 11:55 Güncelleme Tarihi: 03.05.2023 11:55
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