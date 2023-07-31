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Haberler Galeri 1 Ağustos Dolunayı o burcu şansa boğacak! 12'sinin arasında yıldız gibi parlayan belli oldu! Özel hayat, kariyer hepsi dolup taşacak!

1 Ağustos Dolunayı o burcu şansa boğacak! 12'sinin arasında yıldız gibi parlayan belli oldu! Özel hayat, kariyer hepsi dolup taşacak!

Astroloji meraklıları, Ağustos ayının gelmesiyle birlikte ''Dolunay ne zaman, saat kaçta 2023? 1 Ağustos Kova burcu dolunayı burçlara etkileri neler?'' sorularıyla yoğun bir araştırma içine girdi. Dolunayın tarihi ve burçlara etkisi, burçlarını ve yükselen burçlarını merak edenlerin odak noktası haline geldi. 1 Ağustos'ta gerçekleşecek Kova burcu dolunayı, astrolojiye göre her burç için farklı etkiler getirebilir. Ancak 12 burcun arasında sadece 1'ine şans kapıları açılacak. İşte detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 31.07.2023 08:17
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1 Ağustos Dolunayı o burcu şansa boğacak! 12’sinin arasında yıldız gibi parlayan belli oldu! Özel hayat, kariyer hepsi dolup taşacak!

Astroloji meraklıları, Ağustos ayının gelmesiyle birlikte ''Dolunay ne zaman, saat kaçta 2023? 1 Ağustos Kova burcu dolunayı burçlara etkileri neler?'' sorularıyla yoğun bir araştırma içine girdi. Dolunayın tarihi ve burçlara etkisi, burçlarını ve yükselen burçlarını merak edenlerin odak noktası haline geldi. 1 Ağustos'ta gerçekleşecek Kova burcu dolunayı, astrolojiye göre her burç için farklı etkiler getirebilir. Ancak 12 burcun arasında sadece 1'ine şans kapıları açılacak. İşte detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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1 Ağustos Dolunayı o burcu şansa boğacak! 12’sinin arasında yıldız gibi parlayan belli oldu! Özel hayat, kariyer hepsi dolup taşacak!

DOLUNAY TAKVİMİ 2023

Kova dolunayı Ağustos ayının 1'inde gerçekleşecek.

6 Nisan 2023

5 Mayıs 2023

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1 Ağustos Dolunayı o burcu şansa boğacak! 12’sinin arasında yıldız gibi parlayan belli oldu! Özel hayat, kariyer hepsi dolup taşacak!

4 Haziran 2023

3 Temmuz 2023

1 Ağustos 2023

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1 Ağustos Dolunayı o burcu şansa boğacak! 12’sinin arasında yıldız gibi parlayan belli oldu! Özel hayat, kariyer hepsi dolup taşacak!

31 Ağustos 2023

29 Eylül 2023

28 Ekim 2023

27 Kasım 2023

27 Aralık 2023

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1 Ağustos Dolunayı o burcu şansa boğacak! 12’sinin arasında yıldız gibi parlayan belli oldu! Özel hayat, kariyer hepsi dolup taşacak!

Koç (21 Mart – 19 Nisan)

Bekar Koç , sevin, çünkü bu dönemde bir arkadaşınız aracılığıyla ruh eşinizle tanışmanız muhtemeldir. Sosyal olarak konuşursak, bu, koç tarafından gösterilen bu ateşli işaret için bir gala zamanıdır. Birçok yeni bağlantı kurdukça ve eski arkadaşlarla barıştıkça kalbiniz açılacak. Genel olarak, bu dönem çok fazla pozitiflik ve neşe getiriyor.