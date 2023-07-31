31 Temmuz 2023, Pazartesi
1 Ağustos Dolunayı o burcu şansa boğacak! 12'sinin arasında yıldız gibi parlayan belli oldu! Özel hayat, kariyer hepsi dolup taşacak!
Astroloji meraklıları, Ağustos ayının gelmesiyle birlikte ''Dolunay ne zaman, saat kaçta 2023? 1 Ağustos Kova burcu dolunayı burçlara etkileri neler?'' sorularıyla yoğun bir araştırma içine girdi. Dolunayın tarihi ve burçlara etkisi, burçlarını ve yükselen burçlarını merak edenlerin odak noktası haline geldi. 1 Ağustos'ta gerçekleşecek Kova burcu dolunayı, astrolojiye göre her burç için farklı etkiler getirebilir. Ancak 12 burcun arasında sadece 1'ine şans kapıları açılacak. İşte detayları...
Giriş Tarihi: 31.07.2023 08:17
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