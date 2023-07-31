1 Ağustos Dolunayı o burcu şansa boğacak! 12’sinin arasında yıldız gibi parlayan belli oldu! Özel hayat, kariyer hepsi dolup taşacak!

Koç (21 Mart – 19 Nisan)

Bekar Koç , sevin, çünkü bu dönemde bir arkadaşınız aracılığıyla ruh eşinizle tanışmanız muhtemeldir. Sosyal olarak konuşursak, bu, koç tarafından gösterilen bu ateşli işaret için bir gala zamanıdır. Birçok yeni bağlantı kurdukça ve eski arkadaşlarla barıştıkça kalbiniz açılacak. Genel olarak, bu dönem çok fazla pozitiflik ve neşe getiriyor.