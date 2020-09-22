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Haberler Galeri MEB'den son dakika İOKBS açıklaması! 2020 bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? Burs ödemeleri...

MEB'den son dakika İOKBS açıklaması! 2020 bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? Burs ödemeleri...

Bursluluk sınavı sonuçları konusunda son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen bursluluk sınavının sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. MEB takviminde sonuçların hangi tarihte açıklanacağı duyuruldu. Gözler MEB'den gelecek müjdeli habere çevrildi. Peki, 2020 bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? Burslar ne zaman yatacak? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 22.09.2020 12:24 Güncelleme Tarihi: 22.09.2020 12:37
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MEB'den son dakika İOKBS açıklaması! 2020 bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? Burs ödemeleri...

Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2020 yılına ilişkin İOKBS sınavı 5 Eylül'de gerçekleştirilmişti. Sınavın tamamlanmasının ardından binlerce öğrenci ve velileri sonuçların açıklanacağı tarihe kilitlenmişti. Milli Eğitim Bakanlığı öğrencilerin heyecanla beklediği sonuçlar hakkında açıklamalarda bulundu. 2020 bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? Burslar ne zaman yatacak? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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MEB'den son dakika İOKBS açıklaması! 2020 bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? Burs ödemeleri...

BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı takvime göre, 5 Eylül'de gerçekleştirilen bursluluk sınavının sonuçları 28 Eylül 2020 tarihinde açıklanacak.

Sonuçlar, Milli Eğitim Bakanlığı'nın https://www.meb.gov.tr ve http://odsgm.meb.gov.tr internet adresi üzerinden erişime açılacak. Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi halinde "Sınav Sonuç Belgesi"ni elektronik ortamdan alıp onayladıktan sonra mühürleyerek öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecektir.

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MEB'den son dakika İOKBS açıklaması! 2020 bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? Burs ödemeleri...

BURSLAR NE ZAMAN VERİLECEK?

Öğrenci bursları, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği hükümleri gereği, bursluluk sınavı kazanılarak okula kayıt yaptırılan tarihi izleyen Ekim ayı başından itibaren ödenir.

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MEB'den son dakika İOKBS açıklaması! 2020 bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? Burs ödemeleri...

BURSLULUK SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI

Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün resmi internet adresi üzerinden 2020 bursluluk sınavı soruları ve cevap anahtarları erişime açıldı. Aşağıdaki bağlantılara tıklayarak 2020 bursluluk sınavı soruları ve cevaplarına ulaşabilirsiniz.

5. Sınıf Kitapçığı İçin Tıklayınız

6. Sınıf Kitapçığı İçin Tıklayınız

7. Sınıf Kitapçığı İçin Tıklayınız

8. ve Hazırlık Sınıfı Kitapçığı İçin Tıklayınız

9, 10 ve 11. Sınıf Kitapçığı İçin Tıklayınız

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MEB'den son dakika İOKBS açıklaması! 2020 bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? Burs ödemeleri...

İOKBS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Sınava katılan öğrencilerin İOKBS puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre hesaplanacaktır.

a. Her öğrencinin cevap kâğıdı, optik okuyucu ile okutulur.

b. İOKBS'de soru sorulan derslere ait testlerin her biri için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.

c. Her test için yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak geçerli cevaplara karşılık gelen ham puanlar bulunur. Böylece her öğrenci için dört ayrı ham puan hesaplanır.