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MEB'den son dakika İOKBS açıklaması! 2020 bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? Burs ödemeleri...
Bursluluk sınavı sonuçları konusunda son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen bursluluk sınavının sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. MEB takviminde sonuçların hangi tarihte açıklanacağı duyuruldu. Gözler MEB'den gelecek müjdeli habere çevrildi. Peki, 2020 bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? Burslar ne zaman yatacak? İşte son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 22.09.2020 12:24 Güncelleme Tarihi: 22.09.2020 12:37
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