Yüzbinler bekliyor... 27. Dönem POMEM şartları nelerdir? 2020 POMEM başvurusu ne zaman başlayacak? 27. Dönem POMEM başvurusu için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Yüzbinlerce kişinin araştırdığı POMEM başvuruları ile ilgili Polis Akademisi'nden gelecek müjdeli haber yakından takip ediliyor. 26. Dönem POMEM mülakatlarının tamamlanması ile birlikte gözler yeni alımlara çevrildi. Peki, 27. Dönem POMEM şartları nelerdir? 2020 POMEM başvurusu ne zaman başlayacak? Giriş Tarihi: 07.03.2020 15:47 Güncelleme Tarihi: 07.03.2020 15:53
27. Dönem POMEM başvuruları ne zaman başlayacak? Polis olabilme umuduyla hazırlıklarını sürdüren vatandaşlar POMEM alımları ile ilgili araştırmalara başladılar. 26. Dönem mülakatlarının tamamlanmasının ardından sonuçlar bekleniyor. Sonuçların ardından 27. Dönem POMEM alımları takip edilecek. Peki, 27. Dönem POMEM şartları nelerdir? 2020 POMEM başvurusu ne zaman başlayacak? İşte ayrıntılar...
27. DÖNEM POMEM BAŞVURUSU NE ZAMAN?
Polis Akademisi tarafından ilan henüz yayımlanmadı. İlanın kamuoyu ile paylaşılmasının ardından başvuru tarihleri belli olacak.
27. DÖNEM POMEM ŞARTLARI NELERDİR?
a) T.C. vatandaşı olmak,
b) Önlisans, lisans mezunu veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
c) KPSS'de Bakanlıkça belirlenecek taban puan veya üzerinde puan almış olmak, (Lisans mezunları için 2019 veya 2020 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden (60,00), önlisans mezunları için 2020 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (65,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)
ç) Emniyet Teşkilatı personeli şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları için POMEM Giriş yönetmeliğinin 8'inci maddesinin (c) bendinde belirlenen puanın en az % 80'ini almış olmak, (Emniyet Teşkilatı Personeli Şehit veya Vazife Malulü eş ve çocuklarından lisans mezunları için 2019 veya 2020 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden en az (48,00), önlisans mezunları için 2020 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (52,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.) (Emniyet Teşkilatında çalışan veya Emniyet Teşkilatından emekli olanların eş ve çocukları bu kapsamda yer almamaktadır.)